FN-topp gjorde vondt verre i Kina

FNs dialoglinje fikk en bråbrems i Kina.

20 minutter siden

I forrige uke var FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, på et seks dager langt besøk i Kina. Man kan vel trygt si at besøket ikke gikk særlig bra.

Hun dro blant annet på besøk til Xinjiang. Samme uke publiserte Aftenposten og flere mediehus verden over massiv dokumentasjon på overgrepene som den uiguriske minoriteten i Xinjiang er blitt utsatt for. Det omfatter masseinternering, tortur og hjernevask. Og ikke minst viser de lekkede papirene at ordrene er kommet fra den øverste ledelsen i kommunistpartiet.