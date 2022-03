Historien var ikke over likevel

19. mars 2022 13:42 Sist oppdatert nå nettopp

Russland er ansvarlig for uhyrlige ødeleggelser i den ukrainske byen Mariupol.

Men det er ingen grunn til å gi opp håpet.

Han har fått mye kjeft den siste tiden, statsviteren Francis Fukuyama. Da muren falt for tredve år siden, skrev han boken «The End of History and The Last Man». Der trakk han slutningen at det liberale demokratiet hadde seiret.

Poenget hans var at ideologienes tid var over. Det ble bevist en gang for alle ved den kalde krigens slutt. Han så det som en evolusjon på samme måte som evolusjon finner sted i dyreriket. Det liberale demokratiet var endepunktet. En bedre form for statlig styring var ikke mulig å se for seg.