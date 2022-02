Mente lite om Viken. Hadde gnagsår på begge hælene.

Null fylkeskommuner og 100 storkommuner. Den modellen er verdt å diskutere etter surret om Viken.

Mange trær gikk i november overende i Hedalen på grensen mellom Viken og Innlandet. Kanskje faller også Viken.

1. feb. 2022 07:49 Sist oppdatert nå nettopp

Høsten 2018 var en kvinne i 40-årsalderen i ferd med å bryte opp fra et hyggelig kaffeslabberas på Vestre torg i Hønefoss. Aftenposten stoppet henne for å høre hva hun syntes om at Østfold, Akershus og Buskerud skulle slås sammen til ett fylke.

– Akkurat nå mener jeg lite. Jeg har fått gnagsår på begge hælene, svarte kvinnen.