Strømkrisen skygger for skyting, bilbrann og bomber

I Sverige har de ikke hatt strømstøtte siden mars. Ikke rart det blir valgkamp av sånt.

34 minutter siden

Onsdag kveld ble det satt ny rekord i strømpris i Sør-Sverige. Svenskene måtte ut med godt over 7 kroner for en stakkars kilowattime. Ikke dagen for å bruke tørketrommelen, for å si det slik. For i Sverige har man ikke noen strømstøtteordning. Den avviklet de i mars. Og ennå er det ikke blitt kaldt i været.

Å binde seg til fastpris, som svenskene har pleid å gjøre i mye større grad enn nordmenn, er også blitt rekorddyrt. En villaeier i det dyreste prisområdet må belage seg på å punge ut 8000 kroner i måneden for strøm med fastprisavtale.