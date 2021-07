Rapport fra en skyttergrav på Facebook

Det er ikke lett å stille seg mot rådende krefter i kunstfeltet.

Det stormer fortsatt rundt kunstnerparet Tommy Johansson og Ina Bache-Wiig. Foto: Dan P. Neegaard

2. juli 2021 22:13 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag kom Klassekampens sjefredaktør Mari Skurdal med et hjertesukk i egen avis. I sosiale medier er det «knapt noen grense for hvem som nå blir kalt alt-right eller ytre høyre,» skrev hun. Skurdal la til at hun ikke kan skjønne at de anklagede «har annet enn helt gjengse liberale oppfatninger.»

Mest konkret var redaktøren opptatt av krisen i Ytringsfrihetskommisjonen. Diverse kunstnerorganisasjoners gjør opprør mot at den har snakket med den såkalte sløseriombudsmannen.