Oppslutningen er «skikkelig ræva dårlig», sier Siv Jensen. Er Frps storhetstid over?

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen tar en nådeløs, krass og interessant selvkritikk, mener Harald Stanghelle. Foto: Berit Roald/NTB

Nå nettopp

Det er bare et drøyt år siden Frp slapp ut av det fengsel Solberg-regjeringen, ifølge Sylvi Listhaug, var blitt. Men som eks-justisminister med ansvar for kriminalomsorgen vet Listhaug at det ofte går heller dårlig med løslatte fanger.

Og nå går det altså «skikkelig ræva dårlig» med det politisk så frislupne Frp. Bunnivået ble nådd i Klassekampen/Nationens februarmåling. 6,4 prosents oppslutning. Den laveste på 26 år, skal vi tro NTB.