Oslo kunne hatt sin egen Chinatown i Torggata

Torggata er en tapt mulighet. Trendsettere er ikke alltid løsningen.

Byutvikling er ikke ensbetydende med en invasjon av trendsettere. Torggata kunne ha vært et slags Chinatown. Foto: Jan T. Espedal

Nazneen Khan-Østrem kommentator

25. mai 2021 18:15 Sist oppdatert nå nettopp

«Oslos hippeste gate» er Torggata blitt kalt. Det som kan klassifiseres som trendy, starter riktignok først ved Youngstorget, som sliter med identiteten sin. Et titall skjenkesteder har ikke helt hjulpet. Det er strengt tatt idet man passerer Ring 1 i retning Grünerløkka at hipsterfaktoren for alvor øker.

Startskuddet for nye Torggata fant sted i 2013. Det er åtte år siden. «Vi har bygget om gaten etter nederlandsk modell (...)», fortalte datidens byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby. Fotgjengere, syklister og uteservering skulle prioriteres.