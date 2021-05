Nå går det i ball med kjøttkakene

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har blandet seg inn i kjøttkakefarsen. Det gikk ikke så bra.

Kjøttkaker laget av kjøtt. Foto: Trygve Indrelid

«Jeg støtter min gode venn Mai Dalen når hun skriver her på FB at hennes mann på sykehjem må få årnt’lie kjøttkaker. Basta!!» (Jan Bøhler på Facebook)

Belgfruktskandalen ruller videre.

Sykehjemsetaten i Oslo har begynt å blande 20 prosent bønner og linser inn i kjøttkakene. Det er ikke halal, ifølge Fremskrittspartiet. Nyslått kulturkriger Jan Bøhler (Sp) er enig.

De eldre skal ha kjøttkaker med minst 100 prosent kjøtt. Basta!!

Sett bort fra litt potetmel, kanskje. Løk er i grenseland. Men egg og melk går bra. Slikt kan man ikke få vegetarianisme av.

Pilotkjøttkaker

Mange deler av denne saken har et komisk anstrøk. For eksempel at Sykehjemsetaten i sin visdom og forutseendehet har gjennomført et kjøttkakepilotprosjekt.

I testfasen mente nittifire prosent at kjøtt-og-linsekakene smakte «godt eller middels». Det kan etatens direktør for kvalitet og utvikling opplyse Nettavisen. Hvordan disse fordelte seg mellom «godt» og «middels», fortelles ikke. Men middels er tydeligvis godt nok.

At ernæringsekspertene er positive til belgfruktinnblandingen, beroliger neppe Fremskrittspartiet. Partiets Aina Stenersen er fortsatt bekymret for ernæringen, hun.

De litt mindre kjøttete kjøttkakene skal serveres én gang i måneden. Det finnes nok andre deler av saksområdet «eldre og kosthold» som er mer nærliggende å starte med. Dersom bekymringen er ektefølt, vel å merke.

Bra for klima og helsen, eller?

Hva skyldes så denne snikvegetariseringen av dem som ifølge Ketil Solvik-Olsen (Frp) bygde landet?

Det er her denne bittelille saken begynner å gå i ball.

Mandag satt Miljøpartiet De Grønnes Lan Marie Nguyen Berg og forsvarte kjøttreduksjonen på sykehjemmene. At samferdselsbyråden møtte i Politisk kvarter, skyldes forhåpentlig ikke at sykehjemsmat regnes som en form for samferdsel.

Belgfruktinnblandingen var bra for klima og folkehelsen, sa hun.

Nettavisen fikk tak i rett byråd. Robert Steen (Ap) sa mye av det samme som Berg. Folk flest har godt av å spise litt mindre kjøtt, mente han. (Selv om det strengt tatt heter «vanlige folk» på arbeiderpartisk for tiden.)

Eller kokkenes ansvar?

Slike svar har uansett ikke virket beroligende. Selveste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) så seg nødt til å rykke ut tirsdag. Saken er «bare tull», skriver han.

Byrådet sitter ikke på Rådhuset og bestemmer oppskriftene på kommunens institusjoner. Det er det kokker og ernæringsfysiologer som gjør.

«Det er ikke noe ideologi bak dette, ikke klimapolitikk heller», hevder byrådslederen.

Men det er jo ikke riktig. Sykehjemsetatens kjøttkakeinitiativ kommer ikke ut av det blå.

Kjøttkuttet er et tiltak for reduksjon av CO2, bekrefter den nevnte kvalitets- og utviklingsdirektøren overfor Nettavisen.

Og som ikke det var nok, står det i byrådserklæringen at byrådet vil «halvere kjøttforbruket i Oslo kommunes kantiner og institusjoner innen utgangen av 2023».

Et problem for Arbeiderpartiet

Johansen forstår selvsagt at en målsetning om å halvere kjøttforbruket i institusjoner vil føre til mindre kjøtt i institusjoner. Byrådet har kanskje ikke laget kjøttkakeoppskriften, men i hvert fall skrevet forordet i kokeboken.

Det i beste fall halvhjertede forsvaret for egen politikk bidrar til inntrykket av at Arbeiderpartiet har mistet styringen over Miljøpartiet De Grønne. Sosialdemokratene er med på reisen, men liker det ikke noe særlig.

Det er et problem for Arbeiderpartiet. For det føyer seg også inn i et mønster. Muligheten for nullutslippssoner i sentrum ble feiret som en stor seier i Miljøpartiet De Grønne, og bagatellisert av Arbeiderpartiet. Til tross for at partiet også er for.

Kjøtt er viktig i politikken

Arbeiderpartiet vil gjerne være grønne. Men ikke så irrgrønne som Miljøpartiet De Grønne.

Kjøttkakeoppskrifter er smått i politisk sammenheng. Men reduksjon av kjøttforbruket er ingen fillesak. Hverken i klima- eller identitetspolitikken.

Det er en klar skillelinje der partier har ganske forskjellig syn. Arbeiderpartiet bør nesten bestemme seg for om de er for eller mot kjøttreduksjon.

Hvis partiet er for, bør de kunne forsvare det også. Ikke avfeie det som tull.

Hvis partiet er imot, bør de forklare hvorfor byrådets politikk er som den er.

Som Otto von Bismarck nesten sa: «Den som vet hvordan kjøttkaker og politikk lages, får aldri mer en rolig natts søvn».