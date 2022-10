Dollardrysset over Ukraina

9 minutter siden

Ukraina har hatt USA i ryggen i kampen mot Russland. Valget om to uker kan endre på det.

Å si at Ukraina har fått mye penger fra USA siden krigen startet, er en underdrivelse. Det har blåst dollar over Atlanterhavet med en orkans styrke. Amerikanerne har sendt godt over 50 milliarder dollar i støtte til det krigsherjede landet. Det er minst tre ganger så mye som EU har hostet opp.

Midlene er bevilget av Kongressen i flere omganger. Det inkluderer både militær og humanitær støtte, pluss penger til å drifte staten, feks til lønninger.