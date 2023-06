Mann (62) går med åpne øyne inn i vepsebolet

Jonas Gahr Støre (Ap) holdt pressekonferanse i hagen i statsministerboligen. Der var det blomster.

Statsministeren brenner for mangt. Men ikke for retten til å brenne.

01.07.2023 00:08

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har hatt nok å stri med den siste tiden. Og de siste årene.

Forrige fredag var han synlig irritert på Anette Trettebergstuen etter at litt for nære venner hadde fått litt for fine verv litt for mange ganger.