Så langt har vi gjort en kjempegod jobb ... Vi har 15 personer (smittet), og de vil snart bli bedre.

Det sa president Donald Trump 26. februar. Tallet 15 ville ifølge presidenten snart bevege seg «mot null». Samtidig spredte koronaviruset seg på et gamlehjem i delstaten Washington. Utbruddet der har nå tatt livet av 19 personer.

En kjempegod jobb gjorde hverken regjeringen eller det amerikanske helsedirektoratet (CDC). USA nektet å ta imot koronatestene som Verdens helseorganisasjon (WHO) utviklet. I stedet forsøkte CDC å lage sine egne tester, som ikke fungerte ordentlig. I tillegg var det full forvirring om hvem som skulle få tester, hvor man skulle henvende seg, og hvorvidt amerikanerne måtte betale tusenvis av kroner i legeregninger for å få vite om de var smittet.

Byråkratiske hindringer gjorde det dessuten vanskelig for helseforetak å komme i gang med effektiv screening.

Det har resultert i at ingen vet hvor mange som faktisk har koronaviruset – eller har vært syke – i USA. Inntil nylig hadde Norge med fem millioner innbyggere testet flere personer enn USA, med en befolkning på 320 millioner.

Smittsom feilinformasjon

Koronaviruset er en global trussel mot folkehelsen og verdensøkonomien. Uvitenhet, løgn og mangel på effektive tiltak er virusets beste venn. Denne situasjonen har avdekket faren ved å ha en president i Det hvite hus som improviserer med alternative fakta og mistror vitenskapelig ekspertise.

Det viser også hvor risikable USAs informasjons-siloer er. Presidenten kaster ut løgner og påstander og får dem forsterket og bekreftet med Fox News som en sentral smittespreder.

Trump er ofte «pasient Zero» - den opprinnelige smittekilden - i utbredelsen av falske narrativ. Disse blir plukket opp av USAs TV- og radioprofiler i Trump-vennlige medier. Dermed kan presidenten sitere andre kilder på sine egne løgner. Både Trump og Fox-verter har kalt koronaviruset for et «falskt påfunn fra demokratene» og beskyldt venstresiden for å forsøke å skape panikk og slå politisk mynt på situasjonen.

Dette narrativet har overlevd lenge i det hermetisk lukkede informasjonssystemet der mange titalls millioner amerikanere befinner seg, nesten uten ytre påvirkning.

Men alternative fakta møter virkeligheten til slutt. Da presidenten talte til folket om korona fra det ovale kontor onsdag, en tale som inneholdt flere grove feil, stupte børsene mens han snakket.

Fraværende ledelse

Trump har sparket ut en lang rekke høykompetente medarbeidere fra Det hvite hus og ledelsen i de andre departementene. Det gjelder både politiske utnevnelser og toppbyråkrater med lang fartstid og solid ekspertise. I deres sted har han innsatt en rekke personer som ofte mangler grunnleggende kjennskap til fagfeltet de er satt til å lede.

Sommeren 2018 ble en hel avdeling i det nasjonale sikkerhetsrådet med ansvar for blant annet pandemiske sykdommer lagt ned.

«Jeg synes dette var underlig ettersom det gjorde landet dårligere forberedt på pandemier som Covid-19,» skrev en tidligere leder av avdelingen, Beth Cameron, i en kronikk i The Washington Post fredag.

Senere samme dag ble Trump spurt om hvorfor de gjorde dette.

– Det der er et motbydelig spørsmål, svarte han journalisten, en svart kvinne fra National Public Radio, som Trump skjeller ut med jevne mellomrom.

– Jeg vet ingenting om det. Det var ikke jeg som gjorde det.

Nasjonal krise

Nå har Trump erklært nasjonal krisetilstand og mobilisert hjelp fra USAs største selskaper for å få distribuert tester. Demokratenes leder Nancy Pelosi tvang fredag gjennom en krisepakke og fikk forhandlet frem et kompromiss med Trump og republikanerne. Senatet skal stemme på den i neste uke.

Likevel er det gapende huller i USAs respons. Fortsatt er det mangel på tester, og ingen vet hvor mye viruset har spredt seg. Svært mange amerikanere unngår å oppsøke lege av økonomiske grunner. Fordi en stor andel av befolkningen har liten eller ingen kontakt med helsevesenet, vil det bli vanskelig å fange opp hvor mange som blir syke.

Det er fåfengt å tro at Trump vil lære noe av sin klumsete og farlige håndtering av koronakrisen. I stedet må man håpe på at amerikanske velgere har gjort sine erfaringer, og at Trumps presidentskap blir koronavirusets eneste velkomne offer.