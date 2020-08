Når vitenskap nærmer seg galskap | Kjetil Rolness

Universitetet – stedet der fornuften legger seg ned for å dø?

Kan vi vende oss til forskningen for å bli klokere på den identitetspolitiske vekkelsen som har hjemsøkt også vårt land, og få et fornuftig korrektiv til moralhysteriet? Nei. Det er her galskapen kommer fra, skriver Kjetil Rolness. Åge Peterson

Kjetil Rolness Sosiolog og skribent

Nå nettopp

Vi lever i en gal verden. Les disse eksemplene langsomt:

The Washington Post henger ut en ukjent, navngitt kvinne fordi hun malte ansiktet svart på en halloweenfest for to år siden. Hun mister jobben. En kunstkurator i San Francisco mister jobben fordi han sier at det ville være omvendt diskriminering å slutte å kjøpe inn verker av hvite kunstnere. En ingeniør hos Google mister jobben fordi han viser til psykologiske forskjeller mellom menn og kvinner (i gjennomsnitt) for å forklare lav kvinneandel i teknologibransjen.

Her er mer: Filmstjerner trekker seg fra roller som transpersoner, fordi de ikke er transpersoner. Popstjerner ber om unnskyldning for å ha brukt klesplagg eller frisyrer som «tilhører» andre kulturer. Dagsrevyen og NRK.no lager sak på at norske frisører ikke kan «afrohår» – noe som hevdes å være rasistisk. Og blant alt som undertrykker utsatte folkegrupper, kan vi nå føye til joikakaker og lakrisbiter.

Kjetil Rolness er lørdagsspaltist i Aftenposten. Jan T. Espedal

Avkolonisering av pensum

Hva er det som skjer? Kan vi vende oss til forskningen for å bli klokere på den identitetspolitiske vekkelsen som har hjemsøkt også vårt land, og få et fornuftig korrektiv til moralhysteriet? Nei. Det er her galskapen kommer fra.

Du må nesten ha en universitetsstilling for å komme på tanken at ord er vold, at kunnskap (bare) er makt, at gruppetenkning og offermentalitet er frigjørende. Eller at borgerrettighets-, kvinne- og homobevegelsens seire knapt betyr noe, fordi rasismen, sexismen og homofobien finnes overalt.

Resultatet ble en «kritisk teori» for hver «marginalisert» identitet: Postkolonialisme. Skjev teori. Interseksjonell feminisme. Kritiske hvithetsstudier. Obskure nisjefag, men begrepene fant med tiden veien til helt vanlige, norske aviser: Cispersoner. Heteronormativitet. Hvithetsnormen. Mikroaggresjoner. Rasialisering. Kulturell appropriering. Avkolonisering.

Når kunststudenter i Oslo krever avkolonisering av pensum, er det ren teoriimport fra USA og England. Når rektor støtter dem, og sier at «hele det norske samfunnet er gjennomsyret av strukturell rasisme», så har han neppe sjekket fakta. Men sier han noe annet, noe som er mer sant, setter han skolens omdømme og egen stilling på spill.

Det er ikke sånn læresteder og kunnskapsinstitusjoner skal fungere. Men etter det massive gjennomslaget til Black lives matter, er det andre regler som gjelder.

Les også Jeg er ikke hvit. Jeg er pigmentmoderat. | Kjetil Rolness

Sosial rettferdighet

«Anti-Blackness is foundational to America.» Slik lyder første setning i et åpent brev til ledelsen ved Princeton University, et av verdens fremste universiteter, for en måned siden. Forfatterne beskriver rasismen som «grenseløs», selv hos en institusjon som jobber aktivt for inkludering og mangfold.

De krever hele 50 reformer. Blant annet: Ansatte «people of colour» må bli flere. De må forfremmes. Og få sommerlønn og sabbatsår. Premie for hudfarge, der altså.

Og motsatt: Straff til hvite som utviser rasisme gjennom adferd, forskning eller publisering. En egen granskningskomité skal ta seg av slike saker, og selv avgjøre hva som «teller som rasisme».

Et moralsk tribunal midt i den frie tankes høyborg? Forslaget kom ikke fra radikale, militante studenter. Men fra 350 vitenskapelig ansatte, deriblant nesten 80 professorer.

Klarere kan de knapt illustreres: Skillet mellom vitenskap og aktivisme er brutt ned. Et stort antall akademikere på venstresiden – det er gjerne der de befinner seg – ser ikke politisering av forskning som et svik (mot vitenskapelige idealer), men snarere som en plikt.

Sannhetssøken og akademisk frihet settes til side for å nå et høyere mål: sosial rettferdighet. Helt til det punkt der sannheter selv blir ansett som urettferdige. Les: produkter av hvit, vestlig, mannlig makt.

Les også Kunst, kultur og journalistikk kan ikke være gratis. I lengden blir dét veldig dyrt. | Knut Olav Åmås

Ukritiske teorier

Folk som Jordan Peterson, Jonathan Haidt og Bret Weinstein har lenge advart mot den illiberale, antiintellektuelle utviklingen på amerikanske universiteter. Men skulle du fortsatt tvile på om tendensen er reell eller så farlig, kan jeg anbefale den kommende boken Cynical Theories av Helen Pluckrose og James Lindsay.

Pedagogisk og upolemisk forklarer de hvordan «social justice scholarship» står for noe ganske annet enn den evidensbaserte vitenskapen og det liberale demokratiet som utvilsomt har brakt store fremskritt for menneskeheten.

Ikke uventet blir de franske «postmodernistene» på 60- og 70-tallet ur-skurkene i fortellingen. Men slik Marx og Engels neppe kan lastet for maoismen, bør ikke Foucault og Derrida lastes for etterfølgernes vulgarisering og forenkling av deres teorier.

Pluckrose og Lindsay viser at «kritisk teori» i realiteten er ukritisk ideologi, med religiøse trekk. Teoriens tilhengere vet på forhånd hva som er verdens ondskap, de leter etter tegn på den, og de finner dem. Det er hverken rom for selvkritikk eller kritikk utenfra, noe som ellers bringer vitenskap og tenkning videre.

Men enda viktigere: Teorien fremmer ikke virkelig sosial rettferdighet. Oppmerksomheten rettes mot «problematiske» ord og tanker, i stedet for klasseskiller og sosioøkonomiske forhold. Fattige eks-kolonier behøver kunnskap og teknologi for å bekjempe malaria, skaffe vann, bygge infrastruktur. Ikke postkoloniale teorier om at logikk og fornuft er provinsielle, vestlige tenkemåter.

Hvit viten i friluft

Og apropos, her er en hittil urapportert nyhet fra høyere utdanning: Studenter ved et norsk universitet klager i et brev til fakultetsledelsen over «representasjonsproblemet» og den «strukturelle rasismen» på friluftslivsstudiet. Pensum er i høy grad skrevet av hvite, vestlige menn. De har bare «hvit viten». Og: ««Hvit viten» er ikke universell viten.»

Tygg på den, neste gang du går tur i marka og finner veien med GPS-en på mobilen.