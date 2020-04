Oljefondets pengeflyttere er fremmedfugler i norsk politikk og byråkrati. Det gjør ikke Tangen-saken lettere.

Kristiansanderen, kunstsamleren, hedgefondmilliardæren og filantropen Nicolai Tangen er sannsynligvis en meget dyktig mann. Kanskje er han til og med den beste av alle kandidater til å skape videre vekst i den enorme, felleseide pengebingen som heter Statens pensjonsfond utland, best kjent som Oljefondet

Tangen har ikke klart å grabbe til seg sjefsjobben i Oljefondet for pengenes skyld. Tvert imot. Den London-baserte sørlendingen går kraftig ned i inntekt, kanskje helt ned til et sted mellom 5 og 10 millioner i året, for å forvalte oljekronene på vegne av oss alle.