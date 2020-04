Han lokket med Barack Obama, Jens Stoltenberg og kronprins Haakon. Oljefondets nye sjef Nicolai Tangen sparte ikke på kanelen da han inviterte til eksklusiv weekend i USA i november.

«Vi er blitt fortalt at HKH Kronprins Haakon trolig vil delta på hele eller deler av eventet,» skrev Tangen. Stoltenberg skulle komme «hvis verdenssituasjonen tillater det». Det skulle være «en overflod av god mat og underholdning». Målet var å koble Tangens egne venner med «ledende tenkere fra hele verden», skrev milliardæren i en e-post til oljefondets leder Yngve Slyngstad.

Barack Obama kom aldri, ei heller tronarvingen. Tangen fikk imidlertid fatt i Sting, for den nette sum av ni millioner kroner.

Og han fikk napp hos en pen bukett norske samfunnstopper.

«Uheldig» av Slyngstad

Nå har det blitt bråk av drømmehelgen i Pennsylvania, etter at VG avslørte detaljene i helgen. Slyngstad sier han burde latt være å la Tangen spandere. Det gjør også FN-ambassadør Mona Juul. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har betalt tilbake måltidene. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sier han deltok som privatperson.

Bakgrunnen for bruduljen er ansettelsen av Tangen som ny oljefondssjef. Hedgefond-milliardæren sto ikke på søkerlisten, og det var dermed en overraskelse at han fikk jobben. Foreløpig har det ikke kommet frem opplysninger som tyder på at USA-turen hadde noen direkte påvirkning på utnevnelsen.

Norges Bank redegjorde mandag ettermiddag for både ansettelsesprosessen og USA-møtet på sine nettsider. Kontakten mellom Slyngstad og Tangen «har vært i deres profesjonelle roller», bedyrer banken. De skriver også at banken nå har tilbakebetalt alle utgiftene med USA-turen.

«Det er første gang Yngve Slyngstad som leder av fondet ikke har reist med rutefly dekket av Norges Bank, og han sier selv at dette var uheldig,» skriver banken.

Verdien av tilgang

Saken har imidlertid gitt et godt innblikk i hvordan den nye oljefondssjefen opererer, i en verden der eksklusiv tilgang og uformelle nettverk er verdt mest av alt. Norges Bank offentliggjorde mandag hele e-postutvekslingen mellom Tangen og Slyngstad. Den strekker seg over flere år.

Investoren inviterer blant annet Slyngstad med på British Museum for å møte Sir David Attenbourough. Han ordner det også slik at Slyngstad og oljefondets medarbeidere får et foredrag fra kjendiskokken Jamie Oliver i Oslo.

Dette er ikke overraskende. Det har vært Tangens jobb å føre sammen rike, berømte og innflytelsesrike mennesker i luksuriøse omgivelser, og han har tilsynelatende vært usedvanlig god til det. Slik tilgang er hard valuta for verdens finanstopper og investorer. Det er også tilgang til personer som sitter i styre og stell: de som regjerer, utformer og håndhever lover, og disponerer våre felles penger.

«En tjeneste»

Tangen ordnet det slik at hans investorvenner fra Norge, USA og Storbritannia fikk tilbringe helgen sammen med mannen som styrer verdens største pensjonsfond.

«Jeg kunne ikke gjort dette uten deg,» skrev Tangen til Slyngstad i etterkant, og kalte helgen «en drøm». Deltagerne fikk også tilgang til den tidligere lederen av oljefondet Knut Kjær, og filosof Henrik Syse, som har vært etisk rådgiver til fondet på kjøpet.

«Jeg lurte på om jeg kunne spørre deg om en liten tjeneste?» skriver så Tangen til Slyngstad i januar. Han henviser til en samtale som har funnet sted mens de var sammen i USA.

På dette tidspunktet er Tangen aktuell for stillingen som sjef for oljefondet. Slyngstad svarer ikke. Men den uformelle tonen i e-posten og forespørselen om «en tjeneste» tyder på at Tangen ikke er bevisst sin rolle og de etiske rammene rundt jobben han er på vei inn i. Slyngstad svarer ikke. Noen dager senere mailer Tangen ham på nytt, denne gang med invitasjonen om å møte Attenborough på en event sponset av milliardærens stiftelse.

Hvis man velger å se på det med de mildeste briller, kan alt dette bare ha vært velment raushet. Men motivet er til syvende og sist sekundært. Og her ligger kjernen i problemet Tangen og Slyngstad har viklet seg inn i. En av de viktigste årsakene til at man har strenge regler for gaver og fordeler, er nettopp for å unngå å havne i slike situasjoner. I etterkant kan det se ut som interessekonflikter eller korrupsjon, selv om det ikke er det. Det ser også ut som dårlig dømmekraft og rolleforståelse.

Det bidrar til å svekke den tilliten den nye oljefondssjefen vil være avhengig av, når han skal forvalte våre største og viktigste verdier.

Hva mener Tangen?

Det jeg lurer mest på nå er hvordan Tangen ser på sin nye rolle, i lys av de siste dagers avsløringer. Kan vi forvente at den nye oljefondssjefen vil la seg bli fløyet rundt i verden av andre milliardærer som holder hemmelighetsfulle sammenkomster?

Vil vi i så fall få vite hvem som kjøper seg tilgang til ham? Eller for å si det på en annen måte: Ville oljefondssjef-Tangen blitt med på milliardær-Tangens luksustur?

Hvis ja: hvilke milliardærer er innafor? Hvor går grensen?

Og hvis ikke; hva tenker han da om at Slyngstad lot seg invitere med?

For ordens skyld: to av Schibstedskonsernets øverste ledere var også med på turen, toppsjef Kristin Skogen Lund og styreleder Ole Jacob Sunde. Schibsted eier både Aftenposten og VG.