Når Donald Trump ankommer Kina i morgen, burde han snakket med Xi Jinping om at deres to nasjoner står for halvparten av klodens samlede klimagassutslipp. Jeg tviler på at det vil skje. Trump mener at klimaendringer er kostbart oppspinn, og trekker USA ut av Paris-avtalen fra 2020. Xi leder på sin side Kina inn i økt velstand, med en hurtig voksende middelklasse som kjører bil, flyr og spiser kjøtt. De nøyer seg nok med å prate om handelsbalanse og Nord-Korea, de to. I klimasaken må vi sette vår lit til andre.

Så sent som for et par uker siden varslet Californias guvernør Jerry Brown at California vil trekke Trump for retten for å unngå at amerikanernes Clean power plan og USAs deltakelse i Paris-avtalen begge går i vasken. I sommer inngikk han en egen klimaavtale mellom California og Norge, og i helgen var han i Vatikanet for å skaffe seg allierte i kampen mot Trumps klimapolitikk. Men i talen sin frikjente ikke Brown folk flest:

«Det er hele måten vi lever på», sa Brown. «Komforten. Grådigheten. Fråtsingen. Tregheten.»

Ubehagelig? Absolutt. Fordi det er sant. I internasjonal politikk og næringsliv foregår mye bra. Det arrangeres møter og konferanser, avtaler inngås, politikk utformes, myndigheter, industrier og bedrifter tar ansvar. For lite og for sent, selvsagt, men det skjer noe.

Blant folk flest, derimot, skjer det fint lite. Det syndes som aldri før. Går det til helvete nå, er det vår egen feil.

Først mat, så moral?

Med tanke på hvor nøye mat og klima henger sammen, er det helt sprøtt hvor liten oppmerksomhet mat har fått i klimadebatten. Kanskje skyldes det at matsystemet er for komplisert til å utforme et narrativ på linje med at eksos er dumt. Eller kanskje det skyldes at kritikk av kosthold uansett vil oppleves som et personangrep eller moralistisk overformynderi. Jeg vet ikke. Men det er ingen tvil om at matvanene våre bidrar i så stor grad til utslippene at det er på høy tid å snakke om manglende moral som en av de store klimatruslene.

Det er to klimatiltak alle har en moralsk forpliktelse til å gjennomføre umiddelbart. Det ene er å spise mindre kjøtt, det andre er å slutte å kaste mat.

Fis og rap

Det åpenbare problemet med å spise mye storfekjøtt er at kyr raper metan, som er en potent klimagass. Jo flere kyr, desto mer klimagass. I tillegg kommer alle de mindre synlige klimabelastningene ved produksjon av storfekjøtt, som at norsk landbrukspolitikk stimulerer til en absurd stor import av billig soyakraftfôr fra Sør-Amerika. Der fortrenger soyaplantasjene regnskog og dyrking av mat til regionens egne innbyggere. Soyabønnene skal så fraktes rundt halve kloden for å bli mat til noe som skal bli mat til mennesker – med mindre vi kaster den før den havner på bordet.

Men det er ikke bare fis og rap som er problemet. Kjøttproduksjon er i tillegg ekstremt ressurskrevende – og dermed klimafiendtlig. Spiser du mye storfekjøtt, er du et klimasvin. Kaster du mat i tillegg, er du en moralsk katastrofe. Nabolagets Trump.

Spis opp søppelet ditt!

På Aftenpostens klimakonferanse onsdag er matkasting ett av temaene. Også på dette området er det du og jeg som er verstingene. For bøndene og matindustrien er det lønnsomt å utnytte råvarene skikkelig. For dagligvarebutikkene er det dårlig butikk å kaste det de kan få penger for. Forretningskonseptet bak enhver restaurant er å tyne mest mulig penger ut av råvarene de kjøper inn. En dyktig kjøkkensjef vil alltid gi kokken huden full av kjeft dersom hun kaster råvarer som kan brukes.

Nordmenn kaster hver femte handlepose rett i søpla. Klimamessig betyr det at det går med enormt mye energi, vann, gjødsel, transport, areal og penger til... ingenting. Det bør gi en vond smak i munnen.

Ørn Borgen

Spis som en greve!

Problemet med moral er at umoral ofte er mer fristende. Den gode nyheten er at slik er det ikke med mat. Med to enkle grep kan du gå fra klimaversting til et forbilde.

Spis mindre kjøtt. Det er bra for klimaet, for helsen din og for dyrevelferden. Ettersom kjøtt er dyrere enn grønnsaker, sparer du penger på å spise mindre av det. Kjøper du bedre kjøtt fra produsenter som driver bra, vil sluttsummen på kvitteringen bli omtrent den samme som før.

Ikke kjøp mer enn du trenger. Blir det noe til overs, spis rester neste dag. Det er også bra for både klimaet og økonomien din. Og ikke minst samvittigheten. Når en milliard mennesker lider av sult, er det umoralsk å kaste mat.

Det er enkelt å huske. Mindre, men bedre kjøtt, og ikke kast noe. Øker klimagassutslippene fra landbruket likevel nok til at alt går til helvete, er det litt mindre din skyld.