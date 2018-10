Stemningen var mildt sagt anstrengt da alle de mektigste toppene fra norsk radiobransje var kalt inn på teppet til kulturminister Trine Skei Grande i forrige uke. Noen brukte tiden på å gråte for det døende FM-formatet, andre på å forsikre kulturministeren om at DAB var et ytterst visjonært og fremtidsrettet valg. I to timer til ende kranglet de, før Asbjørn Englund i analyseselskapet Oslo Economics omsider hevet fornuftens stemme:

«Det kan være at alle lytter til nettradio både hjemme og i bilen om noen få år. Da står DAB igjen som en dyr mellomløsning på veien til digitalradio,» sa han.