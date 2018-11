Demokratene vant flertallet i Representantenes hus og noen nye guvernørposter. Republikanerne forsterket majoriteten i Senatet og vant jevne guvernørvalg i store og viktige stater som Florida, Ohio og (trolig) Georgia.

Det viktigste er selvsagt at Det republikanske parti ikke lenger kontrollerer all makt i USA. Med god ledelse av Representantenes hus, kan Det demokratiske parti nå yte en viss, effektiv motstand mot Donald Trump og hans urovekkende presidentskap. Ikke alt vil gå som smurt for ham og republikanerne.