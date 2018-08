Det var under Arendalsuka i fjor at vi her i Aftenposten ønsket å synliggjøre de mange regjeringsalternativene etter valget. Bare på borgerlig side fant vi fem forskjellige. Ett av dem var en flertallsregjering av Høyre, Frp og Venstre. Det plasserte vi her i avisen blant de «minst sannsynlige alternativene», og min begrunnelse var slik:

Frp og sentrumspartiene er «hovedmotstandere på helt sentrale politikkområder. Det er dessuten meget lite sannsynlig at et lite Venstre går i regjering med Frp.»

Nå kjenner vi den maktpolitiske fasit. En mindretallsregjering av Høyre, Frp og Venstre fant vi ikke engang grunn til å føre opp som et eget alternativ der vi satt og drodlet i sommerlige Arendal.

Det var for utenkelig.

Ingar Storfjell

Ellevilt politisk år

Så var det likevel nettopp slik det ble. Et faktum som gjerne kan fungere som advarsel mot altfor bastante spådommer. Også fordi det er svært mye som på oppsiktsvekkende kort tid har endevendt norsk politikk. Dramatiske begivenheter som ingen spådde og knapt noen kunne forutse:

Arbeiderpartiets kollaps. En #metoo-bølge som feide selveste Trond Giske ut av partiledelsen. Stortingspresidenten som måtte gå av i vanære. Og en Frp-statsråd som ikke så annen utvei enn å trekke seg etter en Facebook-melding.

Stikkordslisten fra dette elleville politiske året kunne med letthet forlenges. I et politisk normalår ville selv en eneste av disse begivenhetene vært nok til å sette spor etter seg. Nå kan forståelsen av dette brukes til å ta på alvor at denne høsten kan det meste skje. Eller ikke skje. For norsk politikk er blitt uforutsigbar. Det en gang så utenkbare blir oftere og oftere håndfast virkelighet.

Sandbergs krumspring

For hvem kunne trodd at selve pilaren i den «rørsla» han selv liker å omtale Frp som – den retoriske hardlineren Per Sandberg – skulle boble over av Iran-begeistring? Og det etter et besøk i prestestyrets land der han nyforelsket poserer med en tidligere avvist asylsøker. En kvinne fra den gruppe mennesker han og Frp nådeløst har krevet sendt ut av landet.

Det utenkelige slutter imidlertid ikke der: På Iran-turen velger fiskeriministeren aktivt å gi blaffen i sikkerhetsrutinene en statsråd må følge. Nå må han stå til rette for akkurat dette.

Det spekuleres allerede på om dette kan ende med mistillit og statsrådsavgang. Og jo, et statsrådsbytte på et eller annet tidspunkt er ikke utenkelig. Forutsetningen må være at Siv Jensen aksepterer et slikt krav fra Erna Solberg.

Forlatt av vennene?

Per Sandberg har vært en meget viktig mann for Frp-lederen. Han er en motsats til de «glattpolerte biljardkulene», som Sandberg selv har kalt sine Frp-kolleger. Med både Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen ute av Regjeringen er Sandberg alene tilbake av «terrierfløyen». Men det er verdt å merke seg at ingen av Sandbergs venner denne gang er kommet ham til unnsetning. Det kan være skummelt for Sandberg.

Det vil likevel være nokså absurd hvis en feriereise til Iran ender med mistillit i Stortinget. Spesielt når sikkerhetsbruddene er beklaget av både Per Sandberg og Erna Solberg.

Knusende kritikk

Men det blir mer sikkerhet i Stortinget denne høsten. Det kan bli tøffere for Erna Solbergs regjering. Ironisk nok er det under henne skapt ny tvil om sikkerhet og beredskap.

«Man trenger en statsminister som har styring i disse sakene,» proklamerte Høyre-lederen i valgkampen 2013.

Siden har ikke Erna Solberg hatt noen overbevisende hånd på sikkerhetsrattet. I fjor kom Riksrevisjonen med knallhard kritikk for manglende oppfølging. Den førte til alvorlige runder i Stortinget. Etter krav fra Solberg-regjeringen skjedde det til og med bak lukkede dører.

I vår kom Riksrevisjonen med en ny knusende rapport. Regjeringen har rett og slett ikke fulgt opp vedtatte mål i tide. Det er dypt alvorlig. Bedre blir det ikke av at Regjeringens førstelinjeforsvar har vært å bagatellisere betydningen av kritikken.

Det er svak håndtering og tvilsom strategi for en statsminister som gjerne vil ha sikkerhet som et varemerke. Dessuten nytter det ikke å skylde på opposisjonens politiske spill. Det er jo Riksrevisjonen – ledet av Høyre-nestor Per-Kristian Foss – som er kritikkens avsender.

Ernas ve og vel

Også i denne saken spekuleres det på om mulig regjeringskrise. KrFs talsperson i saken – Hans Fredrik Grøvan – er meget skarp og klar i sin kritikk. Mistillit utelukkes ikke. Det samme hører vi fra Arbeiderpartiet.

«Jonas Gahr Støre kan bli statsminister i høst», skrev Erna Solbergs forrige spinndoktor – Sigbjørn Aanes – i en advarende Aftenposten-kronikk denne uken. Aanes tok «en Hagen» som savnet seg selv, og vil fortsatt gjerne påvirke vårt syn på hvordan politikken skal forstås.

Sett fra en Høyre-strategs side er det selvsagt ingen grunn til å felle Erna Solberg. Hun representerer jo «en stabil og trygg styring av landet». Den velformulerte Aanes advarer mot Jonas Gahr Støres personlige ambisjoner. Mye har jo gått galt for Ap-lederen. Hvis han skal bli statsminister, må det skje denne høsten, mener Aanes. Da håper han at ingen (og tenker selvsagt på KrF) lar seg lokke med på det «politiske spillet».

Slik devalueres dette til den skuffede Støres personlige hevn over valgvinner Solberg. Det er å undervurdere det politiske innholdet på Stortingets sakskart denne høsten. Dessuten er det å overse frustrasjonen som har vokst frem hos en samlet opposisjon på området beredskap og sikkerhet. Men slikt er det nok lett å overse når eneste utgangspunkt er Erna Solbergs ve og vel.

KrFs skjebnehøst

Arbeidet med Riksrevisjonens kritikk er helt «frikoblet» fra spørsmålet om hvem KrF skal samarbeide med, hevdet Hans Fredrik Grøvan i fredagens politiske kvarter i NRK.

Det er helt umulig å tro. For selv om KrF utvilsomt tar selve saken på det dypeste alvor, ja, så henger behandlingen av den sammen med det som skjer i det politiske landskapet.

Hvis Knut Arild Hareide har tenkt å føre KrF inn i Solberg-regjeringen, legger han selvsagt ikke opp til en bitter konfrontasjon med den samme regjering. Vil han gå i retning av å gi Jonas Gahr Støre KrFs støtte, er saken en annen. Og ønsker KrF-ledelsen fortsatt å dyrke dagens vippeposisjon, da står partiet fritt til å la Regjeringen trekke konsekvensene av stortingsflertallets kritikk: aksept eller at Solberg kaster Regjeringens skjebne i potten.

Slik kan KrF i høst bli tvunget til å ta et større valg enn det enkeltsaker inviterer til. Et valg av stor betydning både for partiet og landet.

Intet sirkus

«Politikk er sirkus. Politikk er skandalejakt og såpeopera», skrev Per Espen Stoknes fra MDG i Dagens Næringsliv etter å ha møtt noen måneder på Stortinget.

Han tar feil. Snarere er nasjonalforsamlingen et flittig politisk verksted som med imponerende seriøsitet arbeider seg gjennom en vanvittig mengde saker.

Men norsk politikk forandrer seg. Gjenkjennelighetens trygge logikk er sterkt svekket. Mye er endevendt i norsk politikk. Og mer kommer det til å bli. Den spådommen tar jeg sjansen på.

