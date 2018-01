Ap-leder Jonas Gahr Støre avsluttet landsstyretalen med å takke varslerne. Slik fikk han understreket hva dette handler om, i tilfelle noen skulle ha gått seg bort i advokatsnakk eller maktkamp. Og slik fikk han understreket at han ikke er i den minste tvil om at Trond Giske ikke hører hjemme i partiledelsen.

Tåler ikke uløste saker

De største optimistene i Arbeiderpartiet håper og tror at dette skal bety en restart for partiet, som i øyeblikket må konstatere at rundt 80 prosent av velgerne ser en annen vei. Ut av støvet etter partiets egne #metoo-saker, skal likestillingspartiet igjen reise seg, og vinne velgere. Blant annet denne saken skal definere Arbeiderpartiet for fremtiden. Det ville være umulig for partiet å gå inn i den fremtiden med trakasseringssaker med uklar utgang hengende i luften.

For hver dag som har gått har partiet mistet velgere. Det startet imidlertid lenge før #metoo. Om noe, har #metoo bare forsterket en tendens som allerede var i gang.

Jakten langs gjerdet

Noen velgere har stukket andre steder, men velgerjakten fremover skal foregå langs gjerdet. For der sitter de, Ap-velgerne, og lurer på hva som trer frem når støvet har lagt seg etter Giske-saken, valgnederlaget, lekkasjebonanzaen og de åpne konfliktene i partiets ledelse.

Trøsten, riktignok av den fattige sorten, er at de andre partiene sliter med #metoo, de også. Kanskje var det grunnen til at de færreste på formiddagstimene mandag hadde fått med seg at statsminister Erna Solberg skal legge frem Jeløy-erklæringen for Stortinget tirsdag. Det ville, under normale omstendigheter, vært en stor sak. Her skal venstresiden vise frem hvorfra angrepene mot den utvidete Regjeringen kommer de neste årene. Venstres folk kan få spørsmål om hva de synes om Sylvi Listhaugs dypt uredelige debatteknikk i monsterdiskusjonen. KrF kan få muligheten til å gjenta at den sekulære profilen er det største problemet med Regjeringen, hvorpå regjeringspartiene kan invitere dem inn. Noen runder i Dagsnytt18 blir det jo.

#metoo-omveltningen

Men mens Ap slikker sår, nedsetter utvalg og skriver sluttavtaler for sentrale partifolk, fortsetter varslene å tikke inn hos hovedmotstander Høyre. Diskusjonen om den påfallende hukommelsessvikten i Frp er heller ikke over.

Det er bakteppet når landets viktigste politikere skal møtes til debatt fra landets viktigste talerstol de neste dagene.

Selv om det må være lov å håpe på at både politikerne og vi andre kan få diskutert andre saker fremover, er det mange flere enn Jonas Gahr Støre som har grunn til å takke varslerne. Det har alle organisasjoner og bedrifter der varslere har fortalt. Uten denne oppvasken hadde partiene, en del av grunnmuren i demokratiet, haltet videre i troen på at de evner å ta vare på de unge talentene sine, i troen på at politikken er et trygt sted for alle. Partiledelsen i de aktuelle partiene har jo til felles at de har vært uten evne til å få frem saker selv. Varslerne har gjort jobben, og det har kostet.

Nå har ikke partiene annet valg enn å vise at det var verdt det.