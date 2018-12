Tidligere i høst skrev jeg om problemet med at politikere deler ut tilskudd. Altså at de gjør det direkte over sine budsjetter, i stedet for å sette seg mål og deretter la forvaltningen vurdere hvem som er best egnet til å nå disse.

Jeg vil si at problemene siden bare er blitt forsterket.

På nasjonalt nivå så vi balubaen et lite kutt til Human Rights Service skapte innad i Regjeringen. Det ble reversert, og som plaster for å ha solgt sjelen sin fikk Venstre dele ut 17 millioner kroner til organisasjoner de liker. Målt på denne måten blekner enhver innvandrergruppes kostnad for statskassen sammenlignet med de to ansatte i Human Rights Service. Bare for 2019 utløser de altså nesten 19 millioner kroner i statlige utgifter.

Én av dem som da nyter godt av denne hestehandelen er Født Fri, som nesten ser ut til å være Abid Rajas eget prosjekt. I hvert fall nær lovet han Shabana Rehman fem millioner skattekroner før oppstart. Nå har organisasjonen fått enda mer, uten at det har vært utredet om andre organisasjoner kan være bedre egnet til å jobbe mot negativ sosial kontroll.

Slikt kan man tillate seg når folks skattepenger kalles tilskudd.

Inn fra sidelinjen

Også i Oslo er det tilskuddene som utløser de sterkeste konfliktene i budsjettet. Og også der ser erfaringene ut til å være den samme som på statlig nivå: Det er plent umulig å kutte i tilskudd.

For 2019 var det Frelsesarmeens tiltak Jobben som var innstilt på å få «bare» åtte millioner i tilskudd, i motsetning til de 13 de får i år. Slik har det vært også tidligere, men denne gang kunne eller ville ikke Rødt redde dem. De endte opp på ti, men til gjengjeld kom helseminister Bent Høie (H) inn fra siden denne uken og fant en støtteordning, slik at tiltaket også fikk tre millioner kroner fra staten.

Og dermed er egentlig alle fornøyd. De borgerlige får vist at de bryr seg om Jobben, Frelsesarmeen får totalt sett mer penger, og byrådet får den omprioriteringen de ønsket seg innen sine budsjetter.

Må vektlegge kriterier

Men var det egentlig så urimelig å ville redusere tilskuddet til Jobben? Av alle tiltakene i den tilskuddsordningen, er det fortsatt aktøren som får aller mest. Det er også verdt å merke seg at Kirkens Bymisjons tiltak Lønn som fortjent klarte seg med ti millioner kroner mindre enn Jobben i fjor.

Begge deler driver arbeidstrening for folk med rusproblemer, og Kirkens Bymisjons tiltak aktiviserte nesten like mange – altså til en femtedel av prisen. Det er ingen grunn til at ikke slike vurderinger skal vektlegges sterkt bare fordi det er tilskuddsmottagere.

Og ideelt sett bør altså ikke politikere gjøre slike avveininger i det hele tatt – de burde sette det ut til for eksempel Velferdsetaten og så klare å holde fingrene fra fatet. Jeg innser imidlertid hvor fåfengt et slikt ønske er, når en helseminister benytter anledningen til å skinne litt når noen er misfornøyde med en kommunal beslutning.

Ekstra hilsen til barnefamilier

Ellers er enigheten mellom Rødt og byrådet om Oslo-budsjettet ganske udramatisk. Barnefamilier kan notere seg en ekstra hilsen fra Rødt, ved at kommunen tar regningen deres for den lille økningen i barnehageprisen i statsbudsjettet. Med KrFs økende nasjonale innflytelse og byrådets uvilje mot å målrette goder som for eksempel gratis aktivitetsskole, er det stadig mer romslige tider for velstående barnefamilier.

Jo da, det finnes mange familier som har dårlig råd. Men hvis politikere fortsetter å dele ut penger også til dem som ikke har det, frykter jeg at de barnløse snart gjør opprør.