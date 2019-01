Regningen for Oslos nye gigantsykehus skal gjøres opp ved å selge fantastiske områder til utbyggere.

Ullevål sykehus skal fraflyttes og selges. I hvert fall så lenge Helse Sør-Øst får viljen sin og det blir nye sykehus både på Gaustad og Aker.

Protestene hagler. Naboer murrer mot å få et stort og høyt sykehus på Gaustad, og ansatte mener det er helsefaglig uforsvarlig å legge ned Ullevål.

Lenger ned i Kirkeveien sysler også NRK med flytteplaner. Ingen vet akkurat hvor de ender opp, eller når. Men sikkert er det at både NRK og Helse Sør-Øst har som sentralt mål, når de en dag flytter fra Marienlyst og Ullevål, å få mest mulig penger for tomtene.

Disse pengene skal brukes til å betale nybyggenes voksende regning.

I desember ble det kjent at prisen for sykehusplanene i Oslo er ni milliarder kroner mer enn det man foreløpig har operert med. Styreleder Svein Gjedrem har tidligere understreket at tomtesalget for Ullevål er en forutsetning for hele prosjektet.

Får ikke ni milliarder for en park

NRK vil trolig få flere milliarder for Marienlyst-tomten. Og de siste estimatene for salgspris på Ullevål tilsier nærmere ni milliarder.

Men for å si det enkelt: Helse Sør-Øst får ikke ni milliarder kroner for en park. Det ligger i kortene både på Marienlyst og Ullevål at det skal bygges ut – og det kraftig.

Estimatet på ni milliarder forutsetter en utnyttelse på hele Ullevål-tomten på 175 prosent. Det gir høyere utnyttelse enn det som nå er foreslått på Skøyen. Det vil gi byutvikling omtrent som på transformasjonsområdet Ensjø i tetthetsgrad.

Det er kanskje fornuftig å bruke frigjort areal på å bygge bolig og næring. Men dette er også et spørsmål om dosering.

For Helse Sør-Øst tar ikke hensyn til byutviklingen. Helse Sør-Øst skal ikke bo i Ullevål-området, og har ikke behov for parker eller andre friområder, som for eksempel noen fotballbaner. Helse Sør-Øst vil foretrekke seks etasjers blokker i stedet for eksempelvis rekkehus.

Og Helse Sør-Øst kan ha begrenset interesse for hvordan den nye bebyggelsen skal kommunisere med de verneverdige byggene som skal bli stående på tomten, og som forresten også må fylles med meningsfull aktivitet.

Rodeo arkitekter / Rebuilding

Interessante planer

På Marienlyst har prosessen kommet lenger. Møller Eiendom presenterte før jul interessante planer i Aftenposten om både besøksgård og musikkinstitutt på tomten.

Universitetet fremmet i fjor ideen om å lage en såkalt kunnskapsklynge på Marienlyst, med lokaler for næring, undervisning, studentboliger og andre servicefunksjoner. Tanken var å tiltrekke seg kunnskapsbedrifter og andre med naturlig tilknytning til universitetet, heller enn at området skulle bli en «mur av boliger», som de skrev i et brev til Plan- og bygningsetaten.

Da svarte NRKs direktør for lokalisering (ja, de har en egen slik) ganske enkelt at det var uaktuelt. «Hvis verdien av denne tomten blir liten som følge av både fredning og begrensninger på hvordan den kan utnyttes, vil vi ikke ha løfteevne til å finansiere et nybygg for NRK», sa Jon Espen Lohne i mai.

Nå er NRKs planforslag for Marienlyst nesten klart. Om ikke akkurat en boligmur, er arealutnyttelsen ganske høy. Det samme er boligandelen – blant annet fordi det er mye penger i den slags.

Fornøyelsespark og skolehage

Heldigvis, kan man si, bestemmer hverken NRK eller Helse Sør-Øst hvordan disse tomtene skal omreguleres. Det gjør politikerne i Oslo bystyre. I teorien kan de bestemme seg for å regulere hele Marienlyst om til fornøyelsespark og Ullevål til skolehage.

I praksis er situasjonen en annen. Hvis Oslo kommune gjør seg vanskelig, kan Helse Sør-Øst true med at det rett og slett ikke blir noe nytt sykehus i Oslo. Det er nok av andre planer å prioritere i stedet. NRK kan på sin side skrinlegge flytteplanene, eller true med å flytte ut av byen – til Fornebu eller Lillestrøm, for eksempel.

Dermed eksisterer det pressmidler for en mest mulig salgsvennlig regulering.

Ratio Architema architects

Omstridt flytting kompliserer

På Ullevål er situasjonen politisk sett ekstra komplisert fordi flyttingen er så omstridt.

På hver sin politiske fløy har Frp og Rødt gått inn for å bevare Ullevål som sykehus. Misnøyen mot planene ser ikke ut til å avta i styrke, men enn så lenge setter både Høyre og Arbeiderpartiet sin lit til at Helse Sør-Øst vet hva de gjør.

Spørsmålet er imidlertid om politikerne i bystyret vet hva de gjør, når reguleringssakene en dag kommer til behandling. NRKs og sykehusenes behov for finansiering av nybygg må ikke vektes for tungt.

For eksempel hadde det ikke vært så dumt med en park. I hvert fall på deler av Ullevål-tomten.