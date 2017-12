Så kan man slå det fast: Muslimer har mer negative holdninger til jøder enn andre her i landet, viser den nye undersøkelsen til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Funnene bør ikke overraske noen.

Man endrer ikke holdninger, meninger og verdier over natten bare fordi man krysser en grense eller får et nytt pass. Og holdningene mot jøder i Midtøsten og Nord-Afrika er ikke særlig hyggelige. Alle som besøker en større by i Midtøsten, får med seg at Mein Kampf er å få kjøpt overalt. Det forfalskede dokumentet Sions vise protokoller brukes i arabiske land for å vise at jødene forsøker å skaffe seg herredømme over den arabiske verden. Hamas viste til protokollene i charteret fra 1988. Holocaustfornektelse er utbredt.

Skulle slike oppfatninger forsvinne bare fordi man flytter til et nytt land?

Økende samfunnsproblem

Funnene i HL-senterets undersøkelse viser at antisemittistiske holdninger i den norske befolkningen generelt, er på vei ned. Mens det i 2011 var 19 prosent som støttet påstanden «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme sine egne interesser», er andelen 13 prosent i 2017. I 2017 mener åtte prosent at «jøder har alltid skapt problemer i landet der de bor»; i 2011 var tallet 15 prosent.

Likevel svarer de jødiske respondentene at antisemittisme er et alvorlig og økende samfunnsproblem. To av tre skjuler sin religiøse tilhørighet fordi de frykter negative holdninger.

Norske jøder er ikke alene om å ha det slik. I andre land i Vest-Europa er situasjonen mye verre.

Utvandring fra Frankrike

Frankrike er det tydeligste eksempelet på at jøder i Vest-Europa har fått det vanskeligere de seneste årene. Alt i 2006 ble 23 år gamle Ilan Halimi kidnappet, torturert og drept av muslimsk forstadsungdom som tenkte det var løsepenger å hente, ettersom Halimi var jødisk. I 2012 ble en rabbiner og tre barn drept av Mohamed Merah i et angrep mot en jødisk skole. I 2015 ble fem drept og ni skadet da IS-tilknyttede Amedy Coulibaly gikk til angrep mot kosherbutikken Hyper Cacher i Paris. Samme år ble tre jødiske menn angrepet med kniv utenfor en synagoge i Marseille.

Listen er lang. I 2016 ble Benjamin Amsellem angrepet utenfor en jødisk skole i Marseille av en mann som hevdet å handle på vegne av IS. Samme år ble en 62 år gammel mann med kipa på hodet angrepet på gaten i Strasbourg av en mann som ropte «Allahu Akbar». Angrepsmannen hadde knivstukket en jøde i samme by seks år tidligere. I år ble 65 år gamle Sarah Halimi drept og kastet fra verandaen i Paris av en muslimsk nabo fra Mali.

Resultatet er at jøder rømmer fra Frankrike i rekordtall. 8000 franske jøder flyttet til Israel bare i 2015. Det var tusen flere enn året før. Meningsmålinger har vist at tre fjerdedeler av de franske jødene vurderer å flytte.

Kvoter for innvandring?

Hvor ubehagelig det enn er å ta innover seg, kan økt muslimsk innvandring være en trussel mot jøders frihet. I 2015 uttalte lederen for Jødisk sentralråd i Tyskland, Josef Schuster, at det burde være et tak på innvandringskvoten. Han advarte om at «flyktningene som søker tilflukt hos oss, kommer i overveldende grad fra stater som er dypt fiendtlige mot Israel».

Uttalelsen vekket en ubehagelig debatt til live: Kan jøder leve trygt permanent i Tyskland? Landet er blant de få steder i Europa der det jødiske miljøet de senere år har vokst – fra 30.000 i 1990 til rundt 250.000 i dag.

«Hets og trakassering rettet mot jøder kan forsvares»

Det mest skremmende ved HL-senterets undersøkelse er at 12 prosent av befolkningen generelt og hele 20 prosent av den muslimske andelen støtter følgende påstand: «Når en tenker på hvordan Israel behandler palestinerne, kan trakassering og vold rettet mot jøder forsvares». En fjerdedel i befolkningsutvalget og en tredjedel av de muslimske respondentene ville ikke svare på spørsmålet i det hele tatt.

Sånn kan vi ikke ha det.

I Tyskland har en gruppe tyske jøder startet tjenesten «Rent a Jew», der jødiske frivillige reiser rundt på skoler og trossamfunn for å vise at jøder er helt vanlige mennesker. Når de drar til skoler i innvandrertette strøk, blir barna ofte overrasket over hvor mye muslimer og jøder har til felles, både i matveien og på andre vis.

Et lignende prosjekt er allerede på plass i Norge: To unge norske jøder besøker videregående skoler rundt om i landet for å synliggjøre minoriteten, vise mangfold blant jøder i Norge, spre kunnskap og bidra til å redusere fordommer. I Norge bor det omtrent 1300 jøder. Man kan ikke kreve av en så liten minoritet at de skal løpe rundt til alle skoler i landet for å få bukt med alle grumsete holdninger. Men man kan kreve at skolene – særlig i innvandrertette områder – tar det ansvaret selv.

Bare 64 prosent av de muslimske respondentene i undersøkelsen har hørt om Holocaust. Det burde være et naturlig sted å begynne.