Når jeg venter på Obama på Hellerudsletta i ettermiddag, kan jeg nesten se huset jeg vokste opp i på 1970-tallet. Selv den gangen, med barnets begrensede verdensbilde, forsto jeg at Skjetten – til tross for dagligvarebutikk, et par søte jenter og det norske 3M-hovedkontoret – ikke var verdens navle.

Det er ikke enkelt å holde latteren tilbake ved tanken på en amerikansk president på Hellerudsletta, som ikke engang er Skjetten, men åkeren nedenfor. Og det blir ikke bedre av at det er Barack Obama som skal snakke om «ledelse, teknologi og bærekraft».