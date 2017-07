Donald Trumps presidentskap er gaven som gir og gir til alle med et kynisk forhold til verdens fremtid og sans for visse typer humor.

Den umiddelbare nyheten nå er at pressetalsmann Sean Spicer plutselig gikk av. Mannen har gjort sitt beste for å opprettholde det minimum av kontakt president Donald Trump ønsker å ha med journalister.

Spicer har gjort egne tabber, men også slitt med å forklare og forsvare presidentens politikk og uttalelser.

Mer smidig etterfølger

Nå gikk han altså i protest mot ansettelsen av en ny kommunikasjonsdirektør i posisjonen over seg, finansmannen Anthony Scaramucci. Spicer lurer nok, som de fleste andre, på hva Scaramucci har i den jobben å gjøre.

Derimot kan det tenkes at Spicers etterfølger, Sarah Huckabee Sanders, viser seg som en god ansettelse. Hun er ung, men har en viss erfaring, og er av den mer vennlige og smidige typen Trump vil kunne ha nytte av.

Men hun skal sannelig få kjørt seg, om andre av de senere meldingene fra USA stemmer. Spesialetterforsker Robert Mueller har bedt Det hvite hus klargjøre alle dokumenter som omhandler kontakt med Russland.

Jonathan Ernst / Reuters / NTB scanpix

Indisiene er blitt sterkere

Den tidligere FBI-sjefen er åpenbart innstilt på å komme til bunns i saken som har preget hele Trumps presidentskap til nå: Samarbeidet Trump eller hans nærmeste med representanter for russiske myndigheter for å vinne det amerikanske presidentvalget i fjor?

Indisiene for at et slikt samarbeid fant sted, er blitt sterkere. Fremfor alt gjelder dette avsløringen av møtet mellom et knippe av presidentens nærmeste og en russisk advokat i fjor. Det kom i stand ved at en mellommann tilbød Donald Trump Jr. et møte med en «russisk regjeringsadvokat» som hadde negative opplysninger om Hillary Clinton, farens motkandidat i presidentvalget.

Forsvinner Sessions?

I tillegg kan Trumps justisminister, Jeff Sessions, være i ferd med å bli tatt for løgn. Sessions, en av presidentens støttespillere under valgkampen, har nektet for å ha diskutert valgkampspørsmål med Russlands USA-ambassadør i fjor.

Nå ser det ut til at amerikansk etterretning sitter på opptak av telefonsamtaler som viser at Sessions gjorde nettopp dette. Alt ifølge en lekkasje til The Washington Post.

Kanskje også Sessions snart forsvinner. Trump har allerede sagt at han angrer på utnevnelsen, da riktignok av andre grunner.

Klakører som undergraver

Som om krisen ikke var stor nok allerede, forlyder det at Donald Trump er fast innstilt på å gjøre den verre.

Hele det politiske USA, inkludert presidentens støttespillere, hilste utnevnelsen av spesialetterforsker Robert Mueller velkommen. Den tidligere FBI-sjefen er av typen som nyter respekt i alle leire.

Men nå kommer det nye toner – fra ett hold. Presidenten frykter åpenbart hva Mueller og hans team kan finne, og har satt sine klakører i gang med å undergrave spesialetterforskerens troverdighet.

Det har også lenge vært spekulert i at Trump kunne komme til å gi Mueller sparken. Om noe slikt skulle skje, vil republikanernes lojalitet til sin president virkelig bli satt på prøve.

Også dette kan Trump overgå, meldes det. Visstnok vurderer han å bruke presidentmakten til å benåde seg selv og sine nærmeste, for på den måten å skjære klar av det som måtte bli avslørt og bevist om kontakten med russerne.

Står ved en skillevei

Mest fascinerende er at noe slikt i det hele tatt er mulig, men det er det visst. Som nettstedet Politico skriver: hvis Donald Trump gjør dette, «bryter helvete løs».

Det går lett inflasjon i sterke ord om dette ytterst uvanlige presidentskapet, men Trump står ved en skillevei nå. Han har fortsatt støtte fra et stort segment av velgere som ser ham som «sin mann» i Washington, men han må skjønne at selv mange av disse på et punkt kan bli overmette av hans påfunn.

Skal han fortsette mot undergangen? Eller skal han gjøre et siste forsøk på å komme inn i et spor som kanskje kan bære ham frem til valget i 2020 som noe annet enn en slagen mann?