Hensynet til barna er viktigst. Selv når de hyller Den islamske staten (IS).

Barns historier fra krig, terror og konflikt er viktig å fortelle. Det stiller høye krav til oss i mediene.

I flyktningleiren Al-Hol i Syria bor det 65.000 mennesker, hvorav 40.000 er barn. Noen av dem er norske. Foto: Afshin Ismaeli

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Tidligere denne uken publiserte vi en større reportasje fra Syria. Der kunne Aftenpostens lesere lære om hvordan 40.000 barn vokser opp i flyktningleiren Al-Hol. Mange av dem havnet her da terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) ble slått våren 2019.

Flere av barna er kledd i svarte IS-klær, går med sverd og leker at de halshugger hverandre. Flertallet går ikke på skole, men mødrene lærer dem angivelig den mest radikale fortolkningen av koranen.

Adskillige av kvinnene har beholdt en sterk tro på den islamske staten og viderefører den til sine barn. Lokale myndigheter og leirledelsen frykter at den generasjonen som vokser opp her, kan bli enda verre enn IS.

Etterligner jihadister

En guttegjeng samler seg rundt Aftenpostens reporter Afshin Ismaeli. De er i alderen syv til ti år. En gutt roper høyt, mens resten svarer ham taktfast: «Den islamske staten – den skal bestå». Samtidig peker de mot himmelen, slik jihadister pleier å gjøre.

På ap.no er reportasjen ledsaget av en videosnutt av denne hendelsen. Guttenes ansikter har vi gjort uskarpe, og vi bruker kun bilder der barna er anonymisert, tildekket eller står med ryggen til.

På en måte er det problematisk fordi det skaper større distanse mellom leseren og saken. Bilder er viktige i journalistikken. De taler til følelsene våre, til fornuften vår og gjør det lettere å forstå. I de uredigerte videosnuttene ser man hvordan barna leker, hopper og ler. Det er ikke bare tørre fakta, statistikk, noe langt borte.

Det kunne ha vært nabogutten eller gjengen du ser på lekeplassen. Når man ser ansiktene deres, er det lettere å fatte at det angår oss.

Angår også oss

I Al-Hol er det også norske barn, i tillegg til barn fra en rekke vestlige land. Over hele Europa har det vært en debatt om hvilket ansvar hjemlandene har for dem. Da er det viktig å vite hvilke forhold barna lever under. Videoen av barna som roper IS-slagord, er vesentlig dokumentasjon. Dette er generasjonen som har vokst opp under den brutale terrororganisasjonens regime. Hvis disse barna blir radikalisert, kan det ramme oss i fremtiden.

Samtidig har mediene et stort ansvar for å ta hensyn til barn. Disse barna er dessuten ekstra sårbare. Hvilke konsekvenser kan medieomtale få for dem hvis vi identifiserer dem? Det er vanskelig å forutse. Aftenpostens reportasje ligger på nettet og er dermed tilgjengelig fra hvor som helst i verden. Kanskje ender ett av disse barna som asylsøker i et europeisk land. Da er det problematisk hvis vedkommende har fått stempel som potensiell jihadist, slik lokale myndigheter er redd for at de skal bli.

Hensynet til barna viktigst

Derfor har vi valgt å anonymisere alle bilder og videoer. Vi bruker ikke navnene deres, og vi valgte å ikke bruke enkelte svært gode bilder, selv om det hadde gjort reportasjen mye bedre. Hensynet til barna veier tyngst.

I dette tilfellet mente vi det var korrekt. Andre ganger kan det være riktig å gi ofrene for krig og terror et ansikt.