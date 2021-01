Skål, da, folkens, og fortsatt god pandemi!

Det er forsvarlig å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet.

Fra fredag kan du igjen ta deg et glass til maten når du spiser ute – dersom du bor et sted med lite smitte. Foto: Shutterstock

For mange var det en gledens dag da Stortinget tirsdag litt overraskende fikk flertall for å be regjeringen oppheve det nasjonale skjenkeforbudet.

Den hardt prøvede serveringsbransjen skålte i champagne, selvsagt. I utvalgte kommuner. Det gjorde nok mange som liker å bruke serveringsbransjen også.