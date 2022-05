Barna det ikke er plass til

Også de aller sykeste barna har krav på hjelp.

Det er tungt å bli psykisk syk. Men når barn og unge blir pasienter i psykiatrien, kommer de i hvert fall inn i et nokså velsmurt apparat. Fastlegen henviser til barne- og ungdomspsykiatrien (Bup). Så skal det kartlegges. Er det behov for mer helsehjelp, kommer det et pakkeforløp. Med pakkeforløpet følger behandling og en rekke beslutninger som barnet selv er med på. Pasientene skal være «aktive deltagere i helsehjelpen de mottar», heter det.

Men noen barn blir så syke at det ikke finnes noe enkelt pakkeforløp som passer for dem. Ingen myndigheter har gransket hvor mange barn med sammensatte lidelser barnevernet har ansvar for, eller hvilken hjelp de får når de kommer dit. Det har Aftenposten nå gjort. I ukene fremover vil det komme flere historier.