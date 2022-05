Peggy Hessen Følsvik er klar for tre nye år som LO-leder.

LO legger seg borti alt. Det skal landet være glad for.

«Moderasjon» og «ansvar» er to av LOs yndlingsord. Det er bra for Norge, men det blir ikke elleville LO-kongresser av det.

18 minutter siden

Mandag samles Landsorganisasjonen til ukelang kongress på Youngstorget. Det skjer bare hvert fjerde år. Kongressen er LOs øverste organ. Her vedtas arbeidsprogrammet, her bestemmes det hvilke hovedsaker LO skal arbeide med, her velges ledelse.

LO nærmer seg én million medlemmer og er landets klart tredje største organisasjon, bare slått av Den norske kirke og Norges idrettsforbund. Så LO-kongressen er viktig.