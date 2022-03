Stormaktens pris

Einar Lie Professor i økonomisk historie, Universitetet i Oslo

Nå nettopp

Karl XIIs seiersvante hær ble fullstendig knust av overlegne russiske styrker ved byen Poltava i Ukraina i 1709. Bildet er fra 300-årsmarkeringen i 2009.

Den russiske stormaktstiden vil trolig avsluttes der den begynte: i Ukrainas vakre, blodstenkte landskaper.

I disse dager har jeg lest om igjen en av de bøkene som har gjort sterkest inntrykk på meg: Peter Englunds bok «Poltava. Historien om en hærs undergang».

Bokens lange, smertefulle kjerne er beretningen om slaget i 1709 ved byen Poltava, som ligger i Ukraina, et stykke øst for Kyiv. Her ble Sveriges konge Karl XIIs seiersvante hær fullstendig knust av overlegne russiske styrker.