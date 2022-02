Skandale? Neppe. Sak? Ja.

Saken om Hadia Tajiks pendlerbolig er ingen skandale. Men dagene før publisering, ligner lite annet.

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik fotografert i Stortinget i 2020.

21. feb. 2022 18:14 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten har jobbet med pendlerboliger jevnt og trutt siden høstens avsløringer av Kjell Ingolf Ropstads utnyttelse av reglene.

Bakgrunnen for arbeidet er en oppriktig tro på at vårt politiske system er avhengig av tillit. Den tilliten er igjen avhengig av at våre folkevalgte følger regler like samvittighetsfullt som de forventer at innbyggerne i Norge følger lovene og reglene de vedtar på vegne av oss alle.