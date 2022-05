Mamma og alle oligarkene

Marianne Marthinsen Spaltist

9 minutter siden

Finansiell åpenhet handler selvsagt om å bekjempe kriminalitet og voksende global ulikhet. Men det handler også om å sikre velfungerende økonomier, skriver Marianne Marthinsen.

Moren min og de russiske oligarkene har én ting felles: De har fått frosset midlene sine.

I det store og det hele tror jeg mamma har vært ganske fornøyd med barna sine. Hun har i alle fall aldri gitt uttrykk for noe annet. Men da hun ringte meg for en ukes tid siden, var det allikevel med en oppgitt latter: «Sparekontoen min er blitt sperret – igjen. Og det er din skyld – igjen. Jeg trodde vi var ferdige med dette her nå.»