Hvor ble det av arrogansen?

19 minutter siden

BERGEN: Bergen er forbannet. Oslo er provosert. Begge må ta seg sammen.

Fredag var det et nydelig regnvær i Bergen. Men hva er det med denne byen her borte i vest?

Egentlig mener Bergen at byen skulle vært landets hovedstad. Det er i alle fall tonen byens byrådsleder Roger Valhammer (Ap) slår an. I et innlegg i Aftenposten trekker han frem det som en slags 200 år gammel sårhet. Muligheten glapp i 1814, da riksforsamlingen på Eidsvoll valgte Christiania som hovedstad.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn