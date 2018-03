Når verdens to mektigste land, USA og Kina, braker sammen i en omfattende handelskonflikt er det alvor.

Det dreier seg ikke bare om eksport og import. Bakteppet er: Hvem blir den økonomiske stormakten, kongen på haugen, i vårt århundre? Engstelsen er til å ta og føle på i USA.

Kampen er i gang

Torsdag kunngjorde president Donald Trump at han til sommeren vil innføre 25 prosent toll på en hel serie kinesiske varer, særlig innen høyteknologi. Det blir også restriksjoner på kinesiske investeringer i USA med mindre Kina fjerner kravet om at amerikanske selskaper i Kina må ha en kinesisk partner som får innsyn i amerikansk teknologi.

Fredag varslet Kina straffetoll på 15 prosent på et utvalg varer, som et svar på tollen på kinesisk stål og aluminium, som nå er et faktum.

Kina gjorde det samtidig klart at det blir straffetoll på nye varer når de nye tiltakene som Trump varslet torsdag, blir satt ut i livet.

Trump byr også sine allierte opp til kamp. De kan bli rammet av tollen på stål og aluminium.

Donald Trump vet nå at presidenten ikke er allmektig

I sum skaper den amerikanske presidenten frykt for en handelskrig som kan komme ut av kontroll. Minnene fra 1930-tallet trekkes frem igjen.

Men kommer det å gå slik?

Advarselen om at det kan gå mot en handelskrig, begynte egentlig straks Donald Trump meldte seg på i den amerikanske presidentvalgkampen. Han har hatt en proteksjonistisk grunnholdning i flere ti år.

Mange mener vi står overfor en varslet ulykke.

Trump kom til makten med et enkelt verdensbilde, avledet av hans erfaringer fra eiendomsbransjen. Hver handel var en skål for seg. Det mest effektive, for å kjøpe billig og selge dyrt, var ofte å gå hardt og kompromissløst ut.

Det var ikke behov for å forbli venner med motparten eller bygge allianser med tanke på fremtiden.

Nå opplever han noe annet. Han må jevnlig samarbeide med andre, både hjemme og utenfor landets grenser hvis han skal oppnå resultater.

Da bør man ikke ha for mange fiender og helst også noen venner.

Den uforsonlige presidentkandidaten

For presidentkandidat Trump var multilaterale organisasjoner og felles regler for alle en uting. Han kalte Verdens handelsorganisasjon, WTO, en katastrofe.

Trumps ideal har vært å forhandle direkte med andre land, ett av gangen, omtrent som når man gjør en eiendomshandel. Han har ment at da vil USAs forhandlingsstyrke være størst.

Trump har dessuten noen enkle forestillinger om hvorfor USA importerer mer enn landet eksporterer. For Trump var det et tegn på at USA ble lurt, særlig av Kina.

Trump vet mer om maktens begrensninger

Disse holdningene tok Trump med seg inn i Det hvite hus. Og han er faktisk nå i gang med å bygge tollgjerder.

Men noe er forandret.

Kinas president Xi Jinping, som han fornærmet på det groveste under valgkampen, omtales nå med stor respekt. Og tollen på kinesiske industrivarer som ble varslet torsdag, ser ut til å bli en blek avskygning av Trumps tidligere tanke om all import fra Kina burde ilegges en straffetoll på 45 prosent.

Den viktigste forklaringen er selvsagt Korea. Trumps politikk for å legge maksimalt press på Nord-Korea har forutsatt samarbeid med Kina.

Han åpner nå også for at EU-landene (men ikke Norge) kan slippe unna tollen på stål og aluminium. Det samme gjelder Canada og Mexico. Riktignok er det satt vilkår: Amerikansk næringsliv må få konsesjoner. Men det står fast at Trump snudde på en femøring da protestene ble høylytte.

Når Trump nå er mer moderat enn under valgkampen og dessuten viser en viss forhandlingsvilje, skyldes det også reaksjonene fra amerikanske bedrifter og forbrukere. Det er jo de som faktisk må betale tollen som legges på importerte varer.

Dean Garfield, leder for teknologiindustriens organisasjon i USA sa det slik:

«Tiltakene er antagelig i strid med USA internasjonale forpliktelser og, viktigere, vil straffe amerikanske forbrukere, næringsliv og arbeidere for Kinas handlinger.»

Slike reaksjoner, og de er tallrike, er viktigere jo nærmere vi kommer høstens kongressvalg og også presidentvalget i 2020.

Behersker Trump kompromissets kunst?

Vi merker altså virkningen av presset mot president Trump, både fra allierte, næringslivet og Kongressen.

Før sommeren skal Trump utforme sine endelige tiltak for å ramme Kina. Og kineserne vil svare.

Et godt tips er at de endelige amerikanske vedtakene kan bli mildere enn mange i dag forestiller seg. Kina kan også overraske ved å gjøre det lettere for amerikanske selskaper i Kina.

Det gjelder nå at begge parter holde litt igjen, så ingen føler seg tvunget til å innlede nye runder med straffetiltak og handelsrestriksjoner.

Det er i deres felles interesse. Derfor er det sannsynlig at det går slik.

Men hvis ikke begge parter innse dette, kan veien til en virkelig handelskrig være kort.

Ola Storeng er tidligere økonomiredaktør i Aftenposten.