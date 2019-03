Drømmen min var at britene skulle bli i EU. Nå tror jeg det er best om de går ut.

Hvis definisjonen av galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat, er statsminister Theresa May moden for innleggelse.

Parlamentet har allerede stemt ned skilsmisseavtalen hennes med stor margin to ganger. May har faktisk satt en historisk rekord. Ingen sittende britisk regjering har tapt så massivt i parlamentet før.

Likevel prøver May seg igjen. På tirsdag skal parlamentet etter planen stemme over avtalen for tredje gang. Det kan til og med komme en fjerde avstemning etter EU-toppmøtet senere i uken.

Inge Grødum

Årevis i eventyrland

Til Mays forsvar må det sies at det ikke finnes så mange alternativer. Det er ikke flertall for å gå ut av EU uten en avtale, ei heller for en ny folkeavstemning eller for nyvalg. Kanskje finnes det muligheter for et tverrpolitisk kompromiss om en EØS-aktig løsning med opposisjonspartiet Labour, men også det er høyst usikkert.

Dessuten begynner de mest hardbarkede EU-motstanderne i Mays eget parti å ta til fornuft. Etter å ha tilbrakt årevis i eventyrland innser flere og flere at brexit kan bli stoppet dersom de ikke stemmer for Mays avtale. Statsministeren har likevel en svært bratt bakke foran seg. Hun må også få med seg det nordirske støttepartiet DUP og en god del Labour-parlamentarikere for å hale seieren i land.

Drømmen om å stoppe brexit

Brexit har aldri vært noen god idé. Uten tett samarbeid vil Europa bli frakjørt av giganter som USA, Kina og India. Dessuten vil både Storbritannia og resten av EU bli fattigere av å bygge opp handelshindre i stedet for å rive dem ned. I tillegg har mye av misnøyen som førte til brexit grobunn i politiske valg på hjemmebane, ikke i direktiver fra Brussel.

Derfor er det fristende å krysse fingrene for at May ikke vil få gjennom avtalen, og at britene må be EU om en lang utsettelse. Kanskje kan det endre dynamikken i debatten, lede til en ny folkeavstemning og i beste fall stoppe brexit? Innerst inne har jeg lenge hatt et håp om det.

Spørsmålet er om det fortsatt er ønskelig. Det vanvittige kaoset som har preget britisk politikk de siste årene, og som bare tiltar i styrke, gir grunn til å tenke seg om to ganger.

I Europas hovedsteder er sympatien med britene borte

Inn i EU med åpne sår

En lang utsettelse av brexit vil for eksempel bety at britene må delta i valget til EU-parlamentet i mai. EU-motstandere som Nigel Farage kan lade kanonen og fyre løs med påstander om svik, forræderi og konspirasjon. Det blir ikke noe pent syn. Sannsynligvis blir det heller ikke noe pent valgresultat for moderate partier i Storbritannia. Kanskje vil det også styrke ytterfløyene i andre land.

Det er også naivt å tro at livet blir en dans på roser bare britene får gjennomført en ny folkeavstemning. Meningsmålinger tyder på at det nå er et lite flertall for å bli i EU, men ingen kan med trygghet si hvordan det ville gått. Egentlig er det påfallende hvor få det er som har endret mening siden juni 2016, alt kaoset tatt i betraktning.

Det er dessuten vanskelig å se for seg at en knapp ja-seier vil legge lokk på den giftige EU-debatten som har hjemsøkt landet i mange tiår. Snarere er det et dypt splittet og usikkert Storbritannia, fullt av vonde, åpne sår, som i så fall gjeninntar møterommene i Brussel. Det vil ikke være et land som helhjertet har valgt EU, men et land som rett og slett ikke klarte å komme seg ut. Det er et dårlig utgangspunkt for samarbeid.

Frykter horrorshow

I Europas hovedsteder er sympatien med britene borte. Vondt ble til verre da da skilsmisseavtalen ble stemt ned for andre gang denne uken – etter at EU hadde kommet med nye innrømmelser i forhandlingene.

Diplomater i Brussel er klare på at unionen nå har «tømt lommene». Avtalen ligger fast. Det er opp til britene selv å finne ut av ting.

Mange frykter også det horrorshowet en lang brexitutsettelse kan føre til. Unionen skal ikke bare avholde valg, men også bli enige om et nytt langtidsbudsjett, en ny EU-kommisjon og en ny sentralbanksjef.

Mange EU-land vil derfor stille strenge krav. Det trues med at dersom britene ikke har en helt konkret plan for hva utsettelsen skal brukes til, vil de måtte gå ut uten en avtale den 29. mars.

Et slikt «no deal»-scenario kan ikke utelukkes helt, men når alt kommer til alt er det vanskelig å se for seg at Storbritannia skal bli kastet ut i kulden så lenge det er et håp om at de kan ende opp med å bli.

Britenes forhold til Europa kommer uansett til å forbli en hodepine i mange år til. Enten de er på innsiden eller på utsiden.

Å tro noe annet er galskap.