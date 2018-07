Tenk deg at du har et nyfødt barn, men ikke er i stand til å amme. Du trenger med andre ord å få tak i morsmelkerstatning. Hva gjør du når du vet at det bare for kort tid siden ble solgt giftig morsmelkspulver i butikken?

Det har vært en høyst reell situasjon i Kina siden 2008, da morsmelkerstatning tilsatt det giftige stoffet melamin førte til at seks babyer døde og 54.000 måtte ha sykehusbehandling.

Situasjonen førte til langvarig panikk. Fortvilte foreldre drar fremdeles til Hongkong og Australia og hamstrer morsmelkspulver. Butikkene har måttet sette opp restriksjoner for hvor mange esker hver enkelt kunde kan kjøpe. Men at enkelte butikker i utlandet har slike grenser, er i det minste et overkommelig problem.

Langt verre er det for de aller fleste kinesiske foreldre, som ikke har råd til å ta en svipptur til et annet land eller handle på nett for å kjøpe dette helt livsnødvendige produktet til dobbelt pris.

Daværende statsminister Wen Jiabao beklaget hendelsen og sa at han hadde «ekstremt dårlig samvittighet», på samme måte som han tidligere hadde beklaget da det viste seg at drikkevannet i Harbin var giftig. Listen over matskandaler i Kina er lang.

Nå er det dukket opp en ny sak som viser hva slags total utrygghet kinesere lever i.

Vaksiner som ikke virker

I forrige uke fortalte Aftenposten om den store vaksineskandalen som har utspilt seg i Kina den siste tiden.

Det hele begynte i november 2017, da helsemyndighetenes stikkprøver viste at noen vaksiner mot difteri, stivkrampe og kikhoste (DTP-vaksine), ikke var effektive. Samtlige av selskapets ineffektive DTP-vaksiner var blitt solgt i Shandong-provinsen. Helsemyndighetene instruerte sykehus og helsestasjoner om ikke å bruke vaksiner fra akkurat denne produksjonen, ettersom selskapet vedgikk at de kunne være ineffektive.

Så gikk det hele åtte måneder, til begynnelsen av juli i år, før en tidligere ansatt i selskapet Changchun Changsheng tipset myndighetene om at de burde gjøre et uanmeldt besøk til selskapets produksjonslokaler. Fire dager senere avdekket myndighetene at produksjonsmetoden for å lage rabiesvaksine, ikke holdt mål. Selskapet trakk rabiesvaksinen fra markedet og beklaget dypt.

Bare et par uker senere ble det kjent at selskapet i tillegg hadde produsert over 250.000 doser ineffektiv vaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste. En kinesisk blogger omtalte hendelsen, og historien gikk – som det heter – viralt.

Dagen etter ble bloggposten slettet. Det hjalp dog lite: I løpet av bare et par dager ble vaksineskandalen omtalt over 130 millioner ganger på mikrobloggstedet Weibo. Emneknaggen om skandalen ble raskt en av nettstedets aller mest populære.

Myndighetene uttaler seg

22. juli uttalte statsminister Li Keqiang at selskapet hadde «krysset en moralsk grense». Han lovet at myndighetene vil slå ned på ulovlige og kriminelle handlinger som setter menneskers trygghet i fare.

President Xi Jinping istemte og lovet at de skyldige vil bli straffet hardt. 15 mennesker er blitt arrestert, inkludert styreleder og største aksjonær Gao Junfang.

Selskapet Changchun Changsheng, som har produsert de falske vaksinene, var tidligere et underbruk av det statseide Changchun High & New Tech Industry. Til alt hell har den kinesiske staten ikke lenger noe eierskap i det skandaliserte svindelselskapet. Det er tenkelig at det har noe å si for at kineserne denne gang fikk diskutere hendelsen relativt fritt i sosiale medier – og at hendelsen straks ble omtalt av statlig presse og kommentert av landets øverste ledelse.

Jerngrepet

Kinesiske myndigheter sensurerer sosiale medier flittig, og det kan ha store konsekvenser å ytre seg på måter som styresmaktene ikke liker. Men hvor ille det enn er ikke å kunne ytre seg fritt, er det noe ganske annet ikke å kunne vite om det er gift i morsmelkerstatningen, eller at vaksinene barna får, virker. Den siste vaksineskandalen er kun én i en lang rekke av slike hendelser.

Velhavende kinesere og rike utlendinger som bor i Kina, kan løse de fleste problemer ved å handle maten sin på internasjonale supermarkeder og få helsebehandlingen sin i Hongkong.

Slik er det ikke for folk flest. At det ikke har ført til enda større opprør, sier noe om hvilket jerngrep partiet har over befolkningen.