Bøker gjør folk både kloke og gale, er det noe som heter. Det vil nok vise seg på Aschehougs årlige hagefest i ettermiddag. Vinen flyter, musikken spiller, og bokbransjen skåler mens skuta synker.

Stor nedtur i bransjen

Noen drikker formodentlig for å glemme, etter at VG presenterte bokforlagenes tall for første halvår i år. Tallene for 2017 var – i kontrast til svenske og danske tall – negative, en trend som nå er blitt forsterket.

Forleggerforeningens tall viser at det norske salget av skjønnlitteratur falt med hele 13 prosent sammenlignet med fjoråret. Det totale boksalget falt med rundt 8 prosent ut fra forlagene, 5 prosent fra butikk.

Fallet er riktignok fra et høyt nivå, og med noen flere storselgere kunne tallene sett bedre ut. Men forlagssjefene så i alle fall ut til å ta tallene alvorlig. Nå går det mot tøffere tider, sa de, og endring er den nye normalen.

Ingen vil være uenig i at norsk bokbransje står foran store endringer. Spørsmålet er hvilke.

Svenske tilstander

Ironisk nok drømmer både kloke og gale bokbransjefolk om svenske tilstander, i alle fall så lenge vi snakker om salg – og ikke utvalg eller kvalitet. Der økte det totale boksalget med tre prosent i fjor, akkurat som i USA. Dansk forlagsbransje gjorde det også bedre enn den norske, og melder om en økning på 1,9 prosent.

Men det finnes ingen svensk vinneroppskrift. Også i Sverige opplever de fall i salget av papirbøker, uten at salget av e-bøker kompenserer for det. Når de likevel holder seg flytende, er det på grunn av en økning i omsetningen av lydbøker og ulike abonnementsordninger – som i Norge.

Nordavind fra alle kanter

Den norske bokbransjens store hodepine er at den i konkurransen om folks tid og penger får juling av alt fra Youtube og Spotify til podkast- og skiprodusenter. Hvordan møter en denne konkurransen?

Kulturminister Trine Skei Grandes rykende ferske forslag om å utvide bransjeavtalen er i alle fall ikke et skritt i riktig retning. Forslaget vil gjøre det umulig å selge bøker med mer enn 12,5 prosent rabatt et helt år etter lanseringsdato, noe som ifølge Klassekampen vil bety at 65 prosent av bøkene blir dyrere.

At bransjen jubler over et slikt forslag, er komplett absurd. Når skuta tar inn vann, hjelper det ikke å lage flere hull. Legg til at pocketbøkene er blitt mye dyrere de siste årene, og det begynner å ligne en oppskrift på havari.

Vanskelig å digitalisere

Det aller meste som gis ut av norske bøker gis også ut som e-bøker. Det er bare ingen som kjøper dem. At bokbransjen ikke pusher dem betyr selvsagt noe, og det gjør ikke saken bedre at brukergrensesnittet suger, prisene er høye og at folk i praksis blir tvunget til å lese på mobiltelefonen.

Problemet er at det er vanskelig å forsvare en satsing på e-bøker så lenge de erstatter mer lønnsomme papirbøker. Dessuten har salget av e-bøker stagnert i de fleste markeder, og i mange tilfeller gått tilbake. Den digitale veksten nå skyldes en nærmest eksplosiv økning i salget av lydbøker. Så ... hva skyldes den økningen?

Lydbøker er ingen ny oppfinnelse. Men de siste årene har utvalget og brukervennligheten blitt mye bedre, prisene er akseptable, og lydbøkene er tilgjengelige der folk er: På mobiltelefonen. Dét er den virkelig store, digitale kulturtrenden nå.

Konsumentene forventer tilgang til alt, overalt, hele tiden.

Vanskelig dilemma

Det er fortsatt mulig å tjene penger i papirmarkedet, og det vil fortsette å være det lenge. Men er det én ting avishusene har lært, er det at en ikke kan la være å digitalisere av den grunn.

Nordmenn har smarttelefoner, Ipader og lesebrett i bøtter og spann. Det er ingen grunn til at ikke nordmenn skal bli verdens største konsumenter av både e-bøker og lydbøker, og at den norske bokbransjen skal tjene på det. Det vil imidlertid kreve løsninger som er skreddersydd for brukerne, ikke for forlagenes aldrende forretningsmodeller.

Dét er ikke gjort over natten.

Så akkurat i kveld er det ingen dårlig idé for forlagsfolk å drikke for å glemme og danse til orkesteret mens skuta går ned.

Med vann i munnen lærer man vel å svømme.