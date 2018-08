Monica Mæland venter på at KrF skal stake ut kurs for reformen ingen vil vedkjenne seg | Trine Eilertsen

Kanskje er dette nyheten om knappe to måneder: KrF sier at oppgavene som skal overføres til de nye regionene, er for puslete, og at de avviser sammenslåingen av Finnmark og Troms. Det blir spikeren i kisten for regionreformen som vi kjenner den. Men hva kommer etterpå?

Mandag innførte kommunalminister Monica Mæland et nytt element i norsk forvaltningspraksis: Pause fra gjennomføring av stortingsvedtak. Om det innebærer mer enn at hun tar pause fra sine resultatløse reiser til Finnmark, er uklart. Men det legger i hvert fall enda mer press på KrF, som sitter med nøkkelen i en sak som stadig utvikler seg til det verre.