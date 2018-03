Allerede nå ser det ut til at pessimistene kan få rett. Tollen på stål og aluminium som Donald Trump kunngjorde torsdag, kan utløse en regelrett handelskrig.

EU har alt varslet at medlemslandene vil svare med straffetoll på amerikanske symbolvarer som Harley Davidson, bourbon og Levis-bukser.

Trump sendte lørdag straks ut en twittermelding hvor han truet med å svare med en straffetoll på europeiske biler.

Her var det ikke nødvendig med noen saksbehandling.

Og dagen før erklærte han at handelskrig – som kan lamme handelen mellom to eller flere land – kan være bra.

For uten handel vil jo ikke USA lenger ha et underskudd i handelen heller!

Budskapet og måten det ble fremført på, er antagelig uten sidestykke.

Er konflikt bedre enn samarbeid?

Det er ikke uvanlig at et land mener at andre land bruker unfair metoder for å selge sine varer. Men ansvarlige statsledere forsøker praktisk talt alltid å hindre at konflikten kommer ut av kontroll. Noen ganger bringes saken inn for Verdens handelsorganisasjon, som har en egen «domstol». Eller man forsøker forhandlinger for å unngå en direkte konfrontasjon.

Men ikke Donald Trump. Han setter saken på spissen med en gang.

Kanskje bløffer Trump. Ved å fremstå som uforsonlig og uberegnelig kan han skremme motparten.

Når venner blir farlige

I et forsøk på å finne en begrunnelse som Verdens handelsorganisasjon kanskje kunne akseptere, hevder det amerikanske handelsdepartementet at USAs sikkerhet står på spill.

Men Trumps motpart er denne gangen ikke Nord-Korea og knapt nok Kina. Kina står for en liten del av USAs import av metall og slipper derfor nokså skadefri fra Trumps toll.

Det er USAs allierte – Canada, Japan, Sør-Korea og til dels EU som får svi. Disse landene, sammen med Brasil, leverer nesten hele importen av stål og aluminium.

USA dekker selv omtrent to-tredjedeler av landets samlede behov for stål.

Evan Vucci / TT / NTB Scanpix

Trumps økonomiske lærebok I

Det er mulig å hjelpe en næring, slik Trump gjør nå. Men det er ikke opplagt at det lurt for USA.

Amerikanske stål- og aluminiumsverk vil nå kunne kan øke sine priser i ly av en tollmur. Arbeidsplassene til noen av hans kjernevelgere blir tryggere.

Men amerikanske bedrifter som bruker stål og aluminium i sin egen produksjon, vil få økte kostnader og svekket konkurranseevne. Anslagsvis 10 ganger så mange jobber i slike bedrifter som i stål- og aluminiumverk.

Derfor er det også tvilsomt om underskuddet i utenriksøkonomien vil bli særlig mindre.

Trumps økonomiske lærebok II

Trump har i årevis hevdet at andre land og dårlige amerikanske forhandlere har ansvaret for USA betydelige underskudd i handelen med andre land. Amerikanerne er alltid blitt lurt.

Det står selvfølgelig ikke til troende.

Det kan virke som Trump ikke skjønner at underskudd i handelen med andre land innebærer at amerikanerne forbruker mer enn de produserer. Med økte underskudd på statsbudsjettet blir det nå enda verre. Det må skje noe på hjemmeplan.

Hvor farlige er handelskriger?

Det er frykten for hva som kan skje i neste runde, som nå skremmer.

«Handelskrig» er nesten et fremmedord for de fleste i dag, men ikke for historikere.

Under depresjonen på 1930-tallet innførte land etter land stadig høyere tollmurer i et forsøk på å beskytte eget næringsliv og arbeidsplasser. Men verdenshandelen gikk nesten i stå. Den økonomiske nedgangen ble enda større i de aller fleste land.

I etterkrigstiden har det vært enighet om å satse på en annen linje.

USA har, mer enn noe annet land, stått i spissen for en gradvis nedbygging av tollsatser. Handel med industrivarer er nå nesten tollfri.

Uenighet og konflikter skulle i prinsippet Verdens handelsorganisasjon ta seg av.

Denne oppskriften har bidratt til nokså stabil økonomisk vekst.

Men friere flyt av varer og kapital har forsterket de smertefulle økonomiske omstillingene i mange land. Det gjelder særlig i små land, som relativt sett har større utenrikshandel enn USA.

Likevel er USA er blant de landene som har gjort minst for å passe på dem som ble stående igjen på perrongen.

En farlig politisk rakett

Det var dette Donald Trump så. Han brukte dette til å vinne presidentvalget mot alle odds.

Men det er lite som tyder på at hans politikk vil redusere de økonomiske forskjellene i USA.

Nå posisjonerer han seg for valget til Kongressen i høst og presidentvalget i 2020. Konflikt og store ord gir ham oppmerksomhet.

Det ser det ut til at han, om nødvendig, er villig til å snu verden på hodet for å bli gjenvalgt.

USAs allierte vil nok i økende grad se mot Kina. Kineserne kan, på tross av mange svin på skogen, bli den mest troverdige forsvareren av den økonomiske verdensorden som USA skapte.

Ola Storeng er tidligere økonomiredaktør i Aftenposten.