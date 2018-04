Luksusyachter, kriminelle byggearbeidere og galopperende utgifter holdes hemmelig. Det er på høy tid å lufte ut på Slottet.

I en berømt scene fra Gudfaren blir mafiasmåbossen Frankie «Pants» Pentangeli trukket for Senatet for å vitne mot selveste Don Corleone. Han kan redde seg selv og felle Don Corleone, men en blikkutveksling i salen minner ham om omertà, taushetspakten som antagelig er den viktigste årsaken til at mafiaen har fått vokse seg stor og sterk; Svar ikke under noen omstendighet på spørsmål. Forbli taus.

Kongehuset har selvsagt ingenting med mafiavirksomhet å gjøre. Men hemmelighetskremmeriet rundt virksomheten deres er ikke helt ulikt.

Ingen kommentar

For to år siden regnet Dagbladet seg frem til at de reelle utgiftene til kongehuset er omtrent dobbelt så høye som det Finansdepartementet oppgir.

Slottet: – Ingen kommentar

I 2015 tilbragte kronprinsparet ferien i en luksusyacht som angivelig koster to millioner kroner i uken å leie. Pressen ville vite hvem som betalte regningen.

Slottet: – Ingen kommentar

Denne uken avslørte Dagbladet at byggeoppdrag ved Slottet har gått til håndverkere som var under etterforskning for økonomisk kriminalitet, og senere ble dømt.

Slottet: – Ingen kommentar

Dette er bare noen av mange eksempler på manglende åpenhet fra kongehuset de siste årene. Kjolesponsing, privatskoler og bruk av offentlige midler til oppussing av private eiendommer er andre. Men i motsetning til mafiaen kan Det kongelige hoff holde lovtekstene opp foran seg når de nekter å svare på kritiske spørsmål. De er – i motsetning til de fleste andre offentlige virksomheter – ikke underlagt offentleglova.

At hoffet har lov til å holde kortene tett til brystet, betyr ikke at det er lurt. For Don Corleone hadde en omertà sine soleklare fordeler. Han hadde både hunder begravet og skjeletter i skapet. Men dersom du ikke har noe å skjule, er det ikke nødvendigvis slik at tale er sølv og taushet gull. Nekter du å svare på legitime spørsmål, risikerer du å fremstå som «Pants» selv om du har alt ditt på det tørre.

Hva er det som foregår der inne?

«Vi har fasiten og dette er helt uproblematisk,» sa Kronprinsen da pressen stilte spørsmål om luksusyachten for snart tre år siden. Mer ville han ikke si.

Kanskje snakket Kronprinsen sant. Men da han nektet å svare, var det nærliggende å mistenke ham for å skjule noe problematisk. Det blir litt som selskapene som har hemmelige konti i skatteparadisene, og betaler folk for å skjule dem med røyk og speil. Det er ikke nødvendigvis ulovlig, men det kan være det. Fra utsiden ser det uansett ikke pent ut.

Offentlighetsloven bør gjelde også kongehuset

For de aller fleste offentlig finansierte virksomheter er det selvsagt at offentligheten skal ha innsyn. Det er lovfestet både i Offentlighetsloven og i Grunnloven. Hensikten er å legge til rette for en opplyst offentlig debatt og skape tillit til det offentlige.

I 2015 mente Pressens offentlighetsutvalg at det ikke er «tungtveiende grunner for at pengebruken knyttet til kongehusets offisielle virke og arbeid ved hoffet, skal unntas fra innsyn,» og ba Justis- og beredskapsdepartementet utrede hvorvidt Kongehuset bør følge offentleglova på samme måte som andre offentlige virksomheter. Oppfordringen ble gjentatt året etter. Fortsatt har ingenting skjedd. Men det hindrer selvsagt ikke kongehuset i å ta bladet fra munnen.

Ingen truer dem til taushet. Ingenting hindrer Det kongelige hoff i å omfavne selve kronjuvelen i tidsåndens verdisett: Åpenhet. Spør Petter Stordalen. Når han nå starter PR-byrået Storm, går han motsatt vei av First House og lover åpne kundelister.

Kan fortsatt være private

På sett og vis er det betegnende for situasjonen at Hoffet ikke kommenterer den pågående byggeskandalen, samtidig som kronprinsparet stiller opp i Dagsrevyen for å be mediene holde avstand til kronprinsessens sønn. De ønsker seg et privatliv, noe norske medier har respektert så til de grader at det grenser til det servile.

Medienes ønske om større åpenhet handler ikke om å skaffe seg utvidet adgang til grafsing i kongefamiliens privatliv, men om mulighet til å føre en opplyst, offentlig samtale om forvaltning av felles verdier.

Kongehuset har svært høy oppslutning i Norge. Skal det ha noen forventning om å nyte godt av det også i fremtiden, bør Det kongelige hoff åpne opp. Vil det ikke det, bør Justis- og beredskapsdepartementet vurdere om det er en god idé å tvinge Hoffet til å følge offentleglova.

Den nyslåtte justisminister Tor Mikkel Wara har bakgrunn fra PR-bransjen. Han bør vite at han i så fall gjør dem en tjeneste.