Lærernormen, uansett hvordan man snur og vender på det, vil innebære mange nye lærerstillinger i de kommunene der lærerdekningen er lavest.

Den er aller lavest i Oslo. Oslo er altså den kommunen som vil komme best ut av denne delen av budsjettavtalen. Skolebyråd Tone Tellevik Dahls (Ap) frykt for at en statlig reform ikke skal være fullfinansiert, er i og for seg forståelig: Det ville ikke være første gang.

I teorien kan Oslo kommune måtte presses til å hente lærere fra skoler som trenger det sterkt, men hvor sannsynlig det er, er strengt tatt for tidlig å mene noe kvalifisert om. Skolebyråden benytter i hvert fall anledningen til å advare.

Vil slite på bygda

Langt sikrere er det likevel at distriktene har grunn til å være misfornøyd.

Mange små kommuner oppfyller allerede normens krav, og vil dermed ikke få friske penger. Samtidig kan de slite med stort frafall og svake elevresultater.

Med unntak av Alta ligger alle skoler i Finnmark over minstekravet i lærernormen, samtidig som fylket gjennomgående ligger på svakt an både i resultater og gjennomføring i skolen.

Så da blir spørsmålet: Hvorfor skal en kommune som Oslo få svært mange nye lærerstillinger, mens kommuner med langt svakere resultater i Finnmark ikke får noen?

Mangel på lærere

Skal man målrette den tidlige innsatsen mot elevene som trenger det mest, er lærernormen feil svar.

I tillegg er det allerede betydelig mangel på kvalifiserte lærere i Norge.

Med lærernormen vil enda flere bli tilbudt jobb i Oslo, som kan komme til å nærmest støvsuge markedet for kvalifisert arbeidskraft. Små distriktskommuner vil dermed ha vanskeligere for å få tak i kvalifiserte lærere.

Om lærerdekningen er god nok i Oslo, er et betimelig spørsmål. Men det er utvilsomt stordriftsfordeler på utdanningsfeltet, også når det gjelder lærerbemanning. Det tar ikke lærernormen hensyn til.

Med andre ord er det ikke av hensyn til Oslo og de store byene det er grunn til å være skeptisk til lærernormen. Det er av hensyn til resten av landet.

Er du interessert i flere saker om lærernormen? Da anbefaler vi disse: