Det sies at musikk og lukt er spesielt egnet til å vekke minner. Ja, jeg tror at hvis noen hadde sprutet ut en dæsj Tommy Girl-parfyme mens Spotify spilte sin spesialdesignede «memory lane»-spilleliste for meg, kunne jeg brukt penger på hva som helst. I 2000 hadde jeg femti kroner i ukelønn.

AFTENPOSTEN

Vi er ikke lenger russ

Nå er millennial-generasjonen, født på 80- og begynnelsen av 90-tallet, blitt voksne. Flere av oss har fått femgangers-lån, jobb og barn. Vi som for bare noen minutter siden identifiserte oss med russen, må plutselig innse at vi kunne vært lærerne deres.

Heldigvis finnes det pengemaskiner som er klare til å hente oss inn igjen. Lørdag kunne vi skrike oss hese på «We love the 2000s» i Telenor Arena. Denne uken ble det lagt ut billetter til ny Spice Girls-turné i Storbritannia (uten Victoria, snufs), og billettene til Backstreet Boys-konsert i Oslo Spektrum ble utsolgt på ti minutter. Og Orderud-saken dominerer mediebildet!

Det egentlig tenåringslivet

Jeg var nok en av flere som følte seg som et skilsmissebarn da Geri annonserte at hun brøt med de fire andre krydderjentene i 1998. De skulle jo ha konsert i Oslo, av alle steder! Det var et stort sjokk i en tolvårings liv.

Jeg klippet ut alle saker og limte dem inn i min egen Spice Girls-avis. Forholdet til Aftenposten var mer intenst da enn nå som jeg hever lønn her. Jeg burde se om jeg kan finne den arge e-posten jeg sendte til Håkon Moslet i Dagbladet da han hevdet at A1s annetalbum fortjente en toer.

Men jeg vil jo ikke det. Nostalgien kjennetegnes av skjønnmaling. Det er lettere å skru på «No Matter What» enn å se hjemmevideoene av meg fra årtusenskiftet.

Jeg ville heller blitt ukentlig smittet av noroviruset enn å måtte være én dag i fjortiskroppen igjen. BSB-billetten er bare et forsøk på å bruke 580 kroner på å kontrollere minnet av det som egentlig var kaos. «SLIK VAR 1999» skal jeg fortelle meg selv med vissheten om at hukommelsen er lettlurt.

Vår nostalgitime er kommet

Nostalgien har lenge vært preget av saker jeg ikke har et forhold til. Pompel og Pilt? The Beatles? Jo da, sikkert fint, men ingenting kommer opp mot å se bilder av Paris Hilton fra 90-tallet eller Schpaa en tirsdagskveld.

Det er en viss makt i å merke at ens egen ungdomstid er i nostalgiens rampelys. Skal vi nå få kaste tidligere generasjoners åk og ærlig få diskutere hvilken Absolute Music som er best?

Ja, det er noe ræl, men det er vårt ræl. Vi som er født på åttitallet, begynner å innse at det er lov å være nostalgisk om andre ting enn Titten Tei, og nå kommer vi med pengene våre.

Zig-a-zig-ah.