Hvis amerikansk politikk var en fotballkamp, ville situasjonen være slik: Republikanerne leder 3–0. Demokratene har fått straffespark. Det er ikke så farlig for republikanerne å slippe inn et mål, men det vil være ille for demokratene å bomme.

I dag sitter republikanerne med Det hvite hus, flertall i Senatet og flertall i Representantens hus. Demokratene har vært storfavoritter til å ta fra dem sistnevnte, der alle 435 medlemmer står på valg 6. november.