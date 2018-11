Får jeg kreft i morgen, blir det en mental knekk, ganske sikkert. Folk som får alvorlige diagnoser forteller at de opplever situasjonen som uvirkelig og urettferdig. De sørger og raser og fortviler. Og aller verst er maktesløsheten, sier de. Å måtte stole på at andre gjør alt riktig.

Den tilliten er både avgjørende og skjør.

Hudfletter Helse Sør-Øst

Helsevesenet er fullt av flinke, varme folk og hender. Men helsevesenet er mer enn folk. Det er organisasjoner, journaler, datasystemer, kommunikasjon og sikkerhet. Det er der det svikter. Tirsdag tok riksrevisor Per Kristian Foss av seg silkehanskene og dengte løs på Helse Sør-Øst.

Enda en gang, bør jeg kanskje legge til.

For to år siden stusset Foss over at Helse Sør-Øst kjøper IKT-tjenester for 1 milliard kroner fra Sykehuspartner hvert år, uten å kontrollere godt nok om selskapet leverer kostnadseffektive løsninger av god kvalitet. I fjor kom den store personvernskandalen, der mange fryktet at selve IT-infrastrukturen i helseforetaket og personopplysninger kunne ha kommet på avveie.

Denne gangen var det progresjonen i gigantprosjektet som fikk unngjelde. Etter planen skulle det kostet totalt 5,5 milliarder og stått ferdig i 2017. Men det er ikke ferdig. Ingen kan si når det blir ferdig heller. Eller hva det vil koste.

Foss oppsummerte slik: «Helse Sør-Øst har brukt 6,2 milliarder IT-kroner uten noen effekt».

Det er å trekke det for langt.

Streng, men urettferdig

Når digitaliseringsprosjektet en vakker dag blir ferdig, må vi anta at det tilfører samfunnet verdi. Det ville jo vært rart om alt var helt bortkastet. Men mye tyder på at ledelsen av prosjektet kunne vært bedre.

«Prosjektledelsen har vært uklar og konsulentbruken omfattende. Man har vært upresis om hva man etterspør. Det har gjort oppdraget til en løpende prosess der ting kommer til underveis og blir styrt av leverandøren,» sa Foss da Riksrevisjonen la fram sin rapport tirsdag.

Kunne skandalen vært unngått? Ja. Først slår vi en strek over at «ting kommer til underveis». I et så stort og langvarig teknologiprosjekt er det naturlig, ikke en skandale. Men på ett punkt kunne kritikken godt vært enda hardere. Er det ett fellestrekk ved havarerte offentlige IKT-anskaffelser, er det nettopp uklar ledelse og svak bestillerkompetanse.

Det kan bli farlig.

Nå står det om livet

Til uken går Ehin, Norges ledende konferanse for digitalisering av helsesektoren, av stabelen. På fjorårets konferanse undret Roar Thon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet seg over hvorfor både mediene og folk flest fråder over sikkerhetsproblemene i Helse Sør-Øst, men ikke bekymrer seg for hvorvidt dataene er riktige og ikke tuklet med.

Da løsepengeviruset Wannacry spredte seg i mai i fjor, ble deler av det britiske helsevesenet rammet. Viruset krypterte pasientjournaler og alt annet innhold på datamaskinene det infiserte, og forlangte løsepenger for å åpne dataene igjen. 16 sykehus stengte dørene, ambulanser ble omdirigert og operasjoner avlyst.

Det er med andre ord ikke en fjern tanke at et vaklevorent digitaliseringsprosjekt i et helseforetak kan koste menneskeliv. Det er tvert imot svært sannsynlig.

OK. Hva er prognosen, doktor?

Status er altså at Helse Sør-Øst har slått et digert hull i fellesskapets pengebinge, og nå renner pengene ut uten at noen har en god plan for å tette hullet. Så langt er budsjettoverskridelsene på 700 millioner kroner.

Det er kritikkverdig. Klart det.

Men uansett hvem jeg snakker med av leger, IT-eksperter, tilhengere og kritikere, er alle enige om én ting: Det verste som kan skje nå, er at hele prosjektet havarerer uten å bli fullført. Da vil utviklingen bli satt mange år tilbake, til den ytterst mangelfulle eksisterende infrastrukturen, og det etterlatte inntrykket av arbeidet med å modernisere helse-Norge vil bli som en episode av To gode naboer.

Barmhjertighetsdrap kan utelukkes. Det store spørsmålet blir derfor dette: Hvilken medisin må til for at prosjektet skal kunne friskmeldes i livets siste fase?

Medisin og høyere makter

Foss ser ikke ut til å ha noen tro på at Helse Sør-Øst vil klare å rydde opp selv, men peker heller på at det finnes en høyere himmel over Sør-Øst: Det er departementets ansvar å følge opp.

Helse Sør-Øst vil neppe motsette seg en sterkere involvering fra departementets side. Sammen må de toppe laget, slik at prosjektledelsen kan komme opp med en troverdig plan for hvordan ønskene fra pågående leger skal balanseres med krav og advarsler fra IT-ekspertene. Prosjektet må få en ny sluttdato, og levere klare bestillinger og kreve hyppige leveranser fra leverandørene. Dette er grep som har sikret suksess i andre, store IKT-anskaffelser.

Klarer Helse Sør-Øst å levere på disse punktene, vil de nok vinne folks tillit tilbake.

Jeg krysser fingrene for at det blir i min levetid.