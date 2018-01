Så er stolleken over for denne gang, og Norge har fått en ny regjering. Eller – som Regjeringen påpekte i en egen melding i uken som var – man har fått en utvidelse av den allerede sittende Regjeringen.

Men om Regjeringen ikke er ny, har den i alle fall fått en ny fargesjattering, fra blå til blågrønn. Venstre har gått fra å være støttespiller til å bli en offisiell del av Regjeringen, med egne statsråder og egne departementer. Ikke overraskende var kultur, klima og kunnskap områdene partiet tilkjempet seg.

For statsminister Erna Solberg kan oppgaven med å få Fremskrittspartiet og Venstre til å samarbeide umulig ha vært særlig enkel, god personkjemi mellom partilederne til tross. De to partiene er som olje og vann i sentrale spørsmål som miljøpolitikk og innvandring.

Hvor mange oljekroner må Solberg punge ut med for at dette skal gå i hop?

Familiegjenforening versus kvoteflyktninger

La oss spole tilbake til en varm maidag i året som var. Turen går til Clarion hotell på Gardermoen, der Frp hadde landsmøte. Partileder Siv Jensen, som ingen hadde sett snurten av siden hun ble finansminister, dukket opp på talerstolen og minnet partiet om hvilke saker som skulle utgjøre kjernen i valgkampen.

Det var fire saker som skulle sørge for fortsatt regjeringsmakt for Frp: innvandring, eldreomsorg, infrastruktur og skatt. Innvandringen skulle ned, eldre skulle få drikke vin, det skulle bygges mer vei, og veien skulle bygges av oljepenger, ikke av skattepenger.

Fruktene kan partiet nå høste i form av en innstramning i retten til familiegjenforening, en egen eldreminister, mer vei og kutt i eiendomsskatten. Venstre har til gjengjeld fått flere kvoteflyktninger, en klimaminister, vern av Lofoten og Vesterålen og gratis kjernetid i barnehage og SFO.

Dermed viser det seg at olje og vann lar seg blande likevel.

Motstand fra opposisjonen

Allerede i september flagget Jonas Gahr Støre at Arbeiderpartiet skal bli tøffere i opposisjon i den kommende perioden.

Valgkampen viste Arbeiderpartiet med all tydelighet at det er en oppskrift på velgerflukt når partiet er enig med Høyre om alt bortsett fra en drøy prosent av statsbudsjettet. Enda verre er det blitt siden den gang for Aps del, når partiet har figurert i avisspaltene på grunn av nestlederes privatliv, og ikke på grunn av politikken. Ap har behov for å snakke politikk igjen, og det gjør det best ved å stikke kjepper i hjulene for Regjeringen.

I en mulig verden, et stykke unna denne, kunne Høyre ha kastet Frp og heller gått i regjering med Venstre og KrF. Da kunne Regjeringen henvendt seg til Frp for støtte og på den måten få gjennomført en mer borgerlig politikk enn hva man kan vente seg dersom Ap skal utgjøre tungen på vektskålen. Frp ville ikke ha kunnet gå imot borgerlig politikk uten å miste troverdighet blant egne velgere. Det kan derimot Ap, og partiet har alt å vinne på det.

Pengefesten er over

For Venstre og Frp er det fornuftig å gå i regjering. De får begge gjennomført mer av sine respektive politiske programmer på den måten enn om de skulle stått utenfor Regjeringen og forhandlet. Men er det fornuftig av Høyre?

Norge har vennet seg til Erna Solberg som statsminister, på samme måte som tyskerne er blitt vant til Angela Merkel som Mutti – landsmoderen, den trygge, erfarne og solide. Men mediedekningen av den nye regjeringskonstellasjonen er talende nok: Den handler om hvilke gjennomslag Venstre og Frp får, ikke hvilke gjennomslag Høyre får. Høyre bare er der.

Det er heller ikke så rart, ettersom ørnen blant partiene har buklandet, og Høyre har fylt plassen. Hovedårsaken er et utydelig Ap uten noe selvstendig budskap utover at skattene må opp. Hvorfor skattene må opp, forstår ingen, ettersom alt tilsynelatende går minst like bra uten å sette opp skattene.

Problemet er bare at den forrige regjeringsperioden var altfor dyr. Statens størrelse økte til å utgjøre over halvparten av BNP, og oljepengene betalte for 17 prosent av festen. Det kunne ikke fortsette, og nå må pengebruken ned. Det er vanskelig å se hvordan det skal bli billigere å ha Venstre med i regjering.

Høy offentlig pengebruk var forsvarlig da oljeprisen stupte og motkonjunkturtiltak var nødvendig. Nu går alt så meget bedre, som det heter, og budsjettene må strammes inn. Blir de ikke strammet inn, er det ikke mye borgerlig igjen over Høyre. Det øker i så fall muligheten for at ørnen kan gjenoppstå som en fugl Føniks.