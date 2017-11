Rolness’ pussige syn på vennskap | Trine Eilertsen

Sosiolog og skribent Kjetil Rolness tar opp habilitet og journalistikk i sitt innlegg fredag. Utgangspunktet er at han mener Aftenposten er for lite kritisk til SSB-sjef Christine Meyer.

Rolness mener en av forklaringene trolig er mitt angivelige vennskap med Meyer.

Det er greit å spørre om det, også når spørsmålet høres mer ut som en påstand enn et spørsmål, og jeg svarer gjerne.

Ikke gjest i bryllupet

Jo da, Meyer og jeg oppholdt oss samtidig på Norges Handelshøyskole på 1990-tallet, hun som stipendiat, jeg som student. Vi møttes aldri.

Rolness peker videre på at jeg deltok ved Norges Handelshøyskoles (NHH) offisielle markering av Victor Normans (Meyers ektemann) 70-årsdag og overgang til pensjonistenes rekker. Han mener det vitner om nære vennskap.

Jeg deltok på markeringen i kraft av rollen som redaktør og tidligere student ved NHH, etter invitasjon fra NHH, sammen med andre gjester fra akademia, organisasjoner og departementer.

Det var også en privat markering, så vidt jeg vet, men der deltok ikke jeg.

Flere har for øvrig spurt om jeg var gjest i bryllupet til Meyer og Norman, noe jeg heller ikke var.

Til slutt trekker Rolness frem at jeg har nevnt en gang jeg spilte Trivial Pursuit med Victor Norman, noe som gir ham assosiasjoner til felles hytteturer og vennskap.

Heiko Junge

Til det er å si at jeg har spilt TP med Norman én – 1 – gang. Vi har ikke vært på hyttetur sammen.

Så får leserne selv vurdere hvor relevant det er å trekke Normans synspunkt på innvandring inn i en debatt om hans kone, men det får ligge her.

Oppsummert: Rolness’ påstand om mitt vennskap med Meyer er fundert på en runde med TP med hennes mann og tilstedeværelse på en offisiell NHH-markering av hans 70-årsdag.

Jeg kan ellers nevne at den typen offisielle markeringer er ganske vanlig i politikk og akademia og til dels i mediene.

Tatt lett på grunnlaget

Den saklige uenigheten mellom Rolness og meg handler om hvorvidt det er sannsynliggjort at endringene i SSB drives frem fordi Meyer er innvandringsliberal og dermed ønsker å strupe innvandringsanalysene.

Rolness mener å vite at det er slik. Jeg mener det ikke er bevist og har blant annet pekt på at den siste rapporten ble forsinket fordi den interne fagfellevurderingen var konfliktfylt. En av de ansatte i SSB bekrefter dette i et innlegg i VG.

Jeg mener også at politikere som Jon Helgheim (Frp) og Liv Signe Navarsete (Sp) har tatt altfor lett på grunnlaget når de har beskyldt SSB-ledelsen og Meyer for å være politisk drevet i endringsprosessen.

Det er en alvorlig anklage som krever solid belegg, uansett hvem som rammes av den. Å vise til hva Meyer har uttalt om innvandring er rett og slett ikke belegg nok. At uenighet om kvaliteten på innvandringsanalysene kommer frem, må ellers bare være av det gode.

Større enn diskusjonen om innvandringsanalysene

For øvrig er jeg enig med Rolness i at det ville være oppsigelsesgrunn om koblingen mellom holdning til innvandring og endringene i SSB faktisk ble bevist, men det er altså ingenting som tyder på at det er bakgrunnen dersom Meyer skulle forlate SSB .

Mitt anliggende er at denne debatten er mye større enn diskusjonen om innvandringsanalysene. Det finnes ulike syn på hva SSB skal drive med og hvordan. Det har jeg kommentert, og det har Aftenposten omtalt på lederplass. Den debatten fortsetter forhåpentlig, uavhengig av Meyers skjebne.

Min formulering om at det er fornuftig å stoppe opp nå og vente på at statistikklovutvalget sier sitt om byråets rolle i fremtiden, var ikke ment som en oppfordring til å stoppe debatten. Det ville være meg fremmed. Det var ment som en oppfordring til SSB.

