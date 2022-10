Jeg ville bare bo på en fjellhylle. Men fra NRK var veien kort til Youtubes avkroker.

Marianne Marthinsen Spaltist

11 minutter siden

Marianne Marthinsen drømte om ro i sjelen, hardt fysisk arbeid - og fisk.

19 sesonger av «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» førte til en livsfarlig besettelse.

For mennesker som skriver, har det alltid vært en populær øvelse å ta utgangspunkt i egne erfaringer og forsøke å sette disse inne i en bredere kontekst for å si et eller annet – fortrinnsvis klargjørende – om bredere samfunnsfenomener, tiden vi lever i, luften vi puster i.

Hvor komisk det enn måtte fortone seg: Med pennen i hånden er det lett å la seg friste til å løfte opp alt man måtte oppleve av fullstendig trivielle hendelser og male dem ut med bred pensel, for deretter å tvinge dem inn i en eller annen meningsgivende kontekst. Se seg selv som en bærer av tidsånden, så å si. Det kan selvsagt gå forferdelig galt. Denne spalten er derfor å betrakte som en bekjennelse.