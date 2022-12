Viggo Kristiansen er frifunnet, men Baneheia-saken er vi ikke ferdig med

15. des. 2022 16:01 Sist oppdatert nå nettopp

Viggo Kristiansen er frifunnet for drapene i Baneheia. Han sonet en forvaringsdom i 21 år uskyldig.

Hvem drepte ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen?

Borgarting lagmannsrett har satt sluttstrek for straffeforfølgningen mot Viggo Kristiansen etter de grusomme drapene i Baneheia 19. mai 2000.

Det forsvarer Bjørn André Gulstad kaller et mareritt, er over for Kristiansen. Siden 2002 har han sonet en forvaringsdom på 21 år. Uskyldig.

