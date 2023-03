Senterpartiet – nå i normal størrelse

01.03.2023 18:01

Meningsmålingene er for tiden sjelden lystig lesning for Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet kan miste én av tre velgere. Og likevel gjøre et ganske godt valg.

To dårlige målinger kan – underlig nok – likevel være en slags trøst for Senterpartiet to uker før landsmøtet i Trondheim.

Nedturen er voldsom. Men de to målingene kan leses positivt av finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum. Og det trengs når landsmøtet nærmer seg.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn