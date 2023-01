Ulv, ulv – dommeren er inhabil

05.01.2023 18:52

En slik vanskjebne skulle egentlig tilfalle et antall ulver i Norge denne uken.

Dommeren har sjelden stått i den tiltaltes sko. Han eller hun trenger ikke være inhabil av den grunn.

Det er klart at det ikke så helt bra ut. Regjeringen åpnet for å skyte et antall ulver i januar. Etter planen skulle skytingen begynne denne uken. Men tre organisasjoner som jobber med dyrevern, tok saken til retten. De mente at vedtaket om skyting var ulovlig og gikk til sak mot staten.

Hva skjedde så? I Oslo tingrett fikk de medhold. En midlertidig forføyning stanset jakten frem til saken skal behandles i retten. Og hvem satt med klubben i hånden og tok avgjørelsen? Jo, en dommer som har vært aktiv i Miljøpartiet De Grønne. Partiet har et nært og sterkt forhold til nettopp ulven. MDG vil ha minst åtte–ti helnorske ynglinger av ulv.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn