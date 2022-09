Når det uansvarlige plutselig blir ansvarlig

10 minutter siden

Bent Høie viser frem hvor lang 1 meter er på pressekonferanse i juni 2020.

Det er bemerkelsesverdig lite refleksjon om politikk i Bent Høies koronabok.

Markedet for koronabøker må snart være mettet.

Fortsatt føles hele pandemien litt passé. Til tross for langt flere koronadødsfall denne sommeren enn de to foregående. Og for at kineserne fortsatt holder fast ved nullvisjonen for korona og stenger ned svære byer for å slå ned smitteutbrudd.